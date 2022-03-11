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即市新聞

11/03/2022 10:27

《窩輪豪情－梁業豪》即市跌幅過大，持恒指牛證圖利暫不宜過市

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為綜合企業、公
用事業與電訊業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為電能實
業（００００６）、長實集團（０１１１３）與港鐵（０００６６），可用作買入其相關認購權
證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首
選京東集團（０９６１８）、騰訊（００７００）與阿里巴巴（０９９８８）。
　　港股顯著低開，實屬難免。科技股的沽壓沉重，舊經濟股則有相對地較強的支持力，且看稍
後能否帶動大市回升。由於五大指數均已急速跌抵即市第三個重要支持位（恒指現為２０４１２
，多很快便會了）來即使投機性買盤，除非美指期貨急跌至低於４２０７﹒２５５的水平，筆者
相信港股的即市再跌空間不大。當然，若大家有意持有恒指牛證圖利，應只做即市倉，因持倉過
市圖利的風險太高。最後，大家可留意恒指期貨、期權的估計結算價能否轉為上升，結束大市的
即市跌勢。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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