《談國論企－黎偉成》進口原料前二月普減受困價格暴漲

《談國論企》中國的進出口在２０２２年前１－２個月的進口的原料、原材料等來價普遍暴

漲，不僅使進口量普見縮減，且入口通貨壓力增大，可能逐步推高生產物價ＰＰＩ而對居民消費

價格ＣＰＩ生壓。美國推手引發的烏克蘭戰事，以趁機加大加密對俄羅斯的各種各樣「制裁」，

特別以原油為主的能源，使油價等原料、物料價格近期飆升，對世界政經、通脹和利率都有負面

影響，是絕對不容稍一忽視之劣象。



＊與歐盟東盟貿易皆升對美國續放緩＊



來自中國海關總署的最新統計數據，中國的進出口貿易於２０２２年１－２月份達６﹒２萬

億元（人民幣．下同），同比增長１３﹒２％，相對於２０１０年同期５﹒４４萬億元的

３２﹒２％升幅降低１８﹒９個百分點，乃受到出口及進口與去年同期相比皆有增明放緩之象：

出口３﹒４７萬億升幅１３﹒６％遠低於上年同期的５０﹒１％，更是少增３６﹒５個百分點之

普，顯然受到２０２１年因２０２０年的基數低影響；而進口２﹒７３萬億元所升的１２﹒９％

亦較上年同期之數少增１﹒６個百分點，亦存在頗不少隱憂。

我對整體進出口貿易之評，當然先論（一）進口，理由為中國面對（Ｉ）進口通脹壓力日甚

，乃因相當部分的能源、資源類產品的進口價，皆告大幅上升，其中（ｉ）鐵礦砂，進口均價於

２０２２年１－２月份（下同）每噸達６６６﹒９元，同比飆升凡３６。％之普，是為進口量

１﹒８１億噸與上年同期基本持平，算是相當不錯的表現。

至於其他主要能源資源項目，表現每多欠理想，尤其是（ｉ）原油，進口均價每噸達３，

７９２﹒１元的４７﹒１％，是為進口量８５１３﹒８萬噸比上年同期減少３﹒８％的重要原因

，和（ｉｉ）天然氣進口量１９８５﹒８萬噸，同比增減少３﹒８％，亦因均價增８４﹒５％至

４２４３﹒３元。（ｉｉｉ）成品油均價每噸３９３４﹒９元亦大增３０﹒７％，故進口量

２４９７﹒２萬噸下跌４﹒５％；

（ｉｖ）煤的每噸均價１０５６﹒５元，同比增長高達１５１﹒６％，使進口量

３５３９﹒１億噸同比大幅減少１４。％；進口煤之減，也許受到發展和若干工業生產需求放緩

的影響。

重申我之見：原料及原材料進口量普見回落，乃受均價每多大升的壓力，而這與惡疫有關，

因：疫情續嚴峻，使礦業生產放慢，但美歐多個西方國家卻仍重啟社會使需求突增，導致商品生

產供應不足而成本價漲；惡疫亦使海上運輸出現嚴重樽頸的惡況，付貨期不準，各類供生產和消

費物資當然供不應求。美國攬炒中國而禁止若干高技術芯片輸華，惡效使包括美國在內的全球供

應鏈短缺，亦為其中負面因素。

惹人注目的是（ｖ）大豆，進口均價每噸３８１８元，漲２４﹒６％，但進口量

１３９４﹒２萬噸同比增長４﹒１％。此顯中國仍繼續履行承諾購買更多美國大豆。

必須同時評論的，當然是（ＩＩ）高技術產品的進口，相對穩定，特別是機電產品進口

１﹒１１萬億元，同比增長６﹒７％，其中集成電路進口９１９﹒５億個，同比減４﹒６％，涉

資４３８５﹒６億元升１６﹒１％；汽車（包括底盤）１５﹒３萬輛減４﹒８％，涉資

６０６﹒８億元增９﹒７％。



＊高技術及勞工密集出口皆增兩條腿走路＊



再看（二）中國與各主要市場的雙邊貿易，有重大的變化：（Ｉ）與歐盟雙邊貿易，不斷明

顯冒升，使進出口額度於２０２２年１－２月達８，７４６﹒４億元同比增１２﹒４％，於中國

外貿總額中佔比達１４﹒１％，首度成為中國最大的單一市場，而超越東盟，其中中國輸歐商品

５８２４億元上升２１﹒４％，輸入歐商品２，９２１﹒６億元卻減少２％。

要指出，美國對華不斷圍堵甚至攬炒，嚴重破壞中美關係，尤其是單方加徵關稅使兩國的貿

易受嚴重困擾，而以法國、德國為主的歐盟十分重視對華的經貿發展，故歐盟趕過頭來成為中國

最大的貿易夥伴。

至於（ＩＩ）美國，續處已跌至的第三位：進出口於２０２２年１－２月份累計

７８５９﹒２億元同比增長９﹒７％，漲幅低於歐盟及東盟，而佔中國整體對外貿額度

１２﹒７％，其中中國對美的出口５８３４億元增１１﹒１％和（ｉｉ）進口美國貨

２０２５﹒５２億元僅升５﹒８％，對美貿易順差３８０８﹒８億元同比大增１４﹒２％，為各

主要市場之最。「混世魔王」特朗普單邊對華輸美商品加徵關稅，未生遏制和壓華之效，拜登保

特朗普劣策，效果如之何？

再看（三）出口商品結構，有重大的改進，強化對發達國家和正在冒起的國家或地區銷售能

力：一般貿易出口２﹒１８萬億元同比增長１７﹒４％，和佔比６３﹒５％，其中機電產品的出

口，於２０２２年１－２月份累計２﹒０２萬億元，同比增長９﹒９％，於整體進出口貿易佔比

５８﹒３％，其中自動數據處理設備及其零部件出口同比增７﹒２％。

同樣重要的，當然是（四）以勞工密集的製造業產品出口於前２個月同比增長５﹒３％。中

國有數以億計的勞動人口，無疑有頗不少可以參與高技術製造業和高技術服務業的生產，但仍有

相當部分要在勞工密集工業就業，「兩條腿走路」，正確。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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