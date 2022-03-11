《異動股》五隻中概股入預定摘牌名單，百勝中國瀉９％

《經濟通通訊社１１日專訊》百勝中國（０９９８７）現價跌９﹒１１％，報３４７元，該

股成交約９萬股，涉資３３３２萬元；百濟神州（０６１６０）跌７﹒２４％，報１０７﹒６元

；再鼎醫藥（０９６８８）跌４﹒１２％，報２７９﹒６元；和黃醫藥（０００１３）跌

７﹒０６％，報２７元。

美國證券交易委員會（ＳＥＣ）公布一份包含５間中概股公司的名單，包括在香港亦有掛牌

的百濟神州、百勝中國、再鼎醫藥及和黃醫藥，以及盛美半導體。

根據《外國公司問責法案》（ＨＦＣＡＡ），如果外國上市公司連續三年未能提交美國上市

公司會計監督委員會所要求的報告，ＳＥＣ有權將其從交易所摘牌。ＳＥＣ表示，這５間公司可

於３月２９日前向ＳＥＣ提供證據，證明自己不具備被除牌的條件。

中證監罕有深夜回應指，這是美國監管部門執行《外國公司問責法》及相關實施細則的一個

正常步驟。中方尊重境外監管機構為提高上市公司財務信息質量，加強對相關會計師事務所的監

管，但堅決反對一些勢力將證券監管政治化的錯誤做法。

百勝中國年報中所披露，根據該法案的現行條款，除非法案獲修訂將公司排除，或

ＰＣＡＯＢ能夠在規定時間內對公司的審計師進行全面核查，否則公司的普通股將於２０２４年

初從紐約證券交易所退市。百勝中國公布將繼續監測市場發展及評估所有策略選項。

現時，恒生指數報２０４６０，跌４３０點或跌２﹒０６％，主板成交３４﹒８７億元。國

企指數報７０５１，跌２０４點或跌２﹒８１％。恒生科技指數報４２２９，跌２０６點或跌

４﹒６６％。

即月期指新報２０３１０，跌４８１點，低水１５０點。即月國指期貨報７０２２，跌

２１６點，低水３０點。即月科指期貨新報４１８７，跌２２７點，低水４３點。

上證綜合指數報３２５９，跌３６點或跌１﹒１２％，成交４５﹒５４億元人民幣。

深證成份指數報１２１８１，跌１８９點或跌１﹒５３％，成交２２﹒０６億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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百勝中國（０９９８７） ３４７元 跌９﹒１１％

百濟神州（０６１６０） １０７﹒６元 跌７﹒２４％

再鼎醫藥（０９６８８） ２７９﹒６元 跌４﹒１２％

和黃醫藥（０００１３） ２７元 跌７﹒０６％

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（ｅｒ）

