《異動股》俄烏談判無進展，中概股合規危機，港股急挫逾６００點

《經濟通通訊社１１日專訊》俄烏外長周四在土耳其舉行的停火談判未能取得突破，投資者

希望落空，且美國２月份消費者物價指數（ＣＰＩ）按年漲７﹒９％，再創４０年新高，顯示通

脹壓力加劇，美股全面受挫。港股今天跟跌，低開４３０點報２０４６０，現時跌幅擴大，報

２０２５３，跌６３６點或跌３﹒０５％，主板成交１２９﹒７５億元。國企指數報６９９１，

跌２６４點或跌３﹒６５％。恒生科技指數報４１７２，跌２６３點或跌５﹒９４％。

去年由盈轉虧的京東（０９６１８）在美股已經急瀉近１６％，港股表現同樣不濟，跌

１３﹒４８％，報２０５﹒４元，暫為表現最差藍籌。其他科技股都受挫，美團（０３６９０）

跌８﹒０４％，報１３２﹒６元；網易（０９９９９）跌６﹒４３％，報１２６﹒７元；舜宇

（０２３８２）跌６﹒２８％，報１３２﹒９元。

美國將五隻中概股列入「預定摘牌名單」，相關股票受挫。百勝中國（０９９８７）現價跌

１０﹒０１％，報３４３﹒６元，該股成交約１１萬股，涉資３９６２萬元，盤中高見３４７元

，最低見３４２﹒２元；百濟神州（０６１６０）跌７﹒３３％，報１０７﹒５元；再鼎醫藥

（０９６８８）跌１１﹒８７％，報２５７元；和黃醫藥（０００１３）跌１１﹒８８％，報

２５﹒６元。

即月期指新報２０２６１，跌５３０點，高水７點。即月國指期貨報７０１１，跌２２７點

，高水２０點。即月科指期貨新報４１８０，跌２３４點，高水７點。

上證綜合指數報３２２５，跌７０點或跌２﹒１５％，成交４２９﹒８３億元人民幣。

深證成份指數報１２０９９，跌２７１點或跌２﹒１９％，成交２４２﹒６８億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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海底撈（０６８６２） １３﹒５６元 跌５﹒０４％

比亞迪（０１２１１） １９０元 跌５﹒０９％

李寧（０２３３１） ５７﹒４５元 跌５﹒５１％

阿里（０９９８８） ９０﹒７５元 跌５﹒５７％

金沙（０１９２８） １７﹒８元 跌５﹒７２％

舜宇（０２３８２） １３２﹒９元 跌６﹒２８％

網易（０９９９９） １２６﹒７元 跌６﹒４３％

藥明生物（０２２６９） ５０﹒３５元 跌６﹒７６％

美團（０３６９０） １３２﹒６元 跌８﹒０４％

京東集團（０９６１８） ２０５﹒４元 跌１３﹒４８％

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（ｅｒ）

