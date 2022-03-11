【兩會焦點】李克強：中央政府會全力支持香港抗疫

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》國務院總理李克強在記者會表示，當前，

香港新冠疫情形勢嚴峻，特區政府依法決定推遲第六任行政長官選舉，集中精力抗疫，充分理解

和支持。中央政府每天都在關注著香港疫情的發展，十分惦念香港市民的生命健康和安全，特區

政府要負起抗疫的主體責任，中央政府會全力支持香港抗疫。

