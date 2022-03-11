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即市新聞

11/03/2022 11:40

【兩會焦點】李克強：採取提前退稅效果好，退稅主要是中央掏腰包

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》國務院總理李克強在記者會表示，有人擔
心減稅降費實施幾年了，邊際效應是不是已經遞減了，也就是說作用不像以前那麼大了。這次實
施的大規模減稅降費是退稅和減費並舉，規模２﹒５萬億元（人民幣．下同）。在２０２０年經
濟受沖擊最嚴重時，也就是這麼大的政策規模，最終挺過來了，而且這次調整結構了，把退稅頂
在前面。所謂退稅，就是按照稅制的設計，對市場主體類似於先繳後返的稅額，採取提前退稅的
辦法，就是一次性把留抵的稅額退給企業，規模１﹒５萬億元以上。如果效果好，我們還會加大
力度。
　　李克強並表示，退稅降費是在做減法，但實質上也是加法，因為今天退，明天就是增，今天
的減，明天就可能是加。去年新增納稅市場主體交的錢，超過了當年減稅的錢，這是有帳可查的
。從２０１３年實施增值稅改革，以減稅為導向，累計減了８﹒７萬億元，當時財政收入大概
１１萬億元，去年已經突破了２０萬億元，增加了近一倍。因為企業在這個過程中受益了，所謂
受益是他的效益增加了。所謂水深魚歸、水多魚多，這是涵養了稅源，培育壯大了市場主體。

＊地方財政收入遇到新困難，退稅優先考慮小微企業＊

　　李克強表示，地方財政收入遇到新的困難，所以今年中央對地方的轉移支付增幅是多年來少
有的，增長１８％，總規模達到９﹒８萬億。退稅主要是中央財政掏腰包，當然地方政府也得「
湊份子」。退稅的錢是直達企業，考慮到基層的困難，中央對基層的轉移支付補助資金是直達市
縣以下基層。地方政府要當「鐵公雞」，不該花的錢一分錢也不能花，該給市場主體的錢一分都
不能少，多一分那是添光彩。
　　退稅優先考慮小微企業，因為小微企業量大面廣，支撐的就業人口多，而且現在是他們資金
最緊張、最困難的時候，所以要在今年６月底以前，把小微企業的留抵稅額一次性退到位，把製
造業、研發服務業等一些重點行業的留抵稅額在年內全面解決，對小微企業的增量留抵退稅逐月
解決。
　　

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