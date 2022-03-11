【兩會焦點】李克強：只要實現充分就業，就能實現經濟潛在增長率

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》國務院總理李克強在記者會表示，今年中

國加大宏觀政策實施力度，財政貨幣政策要圍繞實現就業目標來展開，所以強調就業優先也是宏

觀政策，其他政策要配套，為實現就業目標努力。現在每年新增城鎮就業必須有１１００萬人以

上，最好有１３００萬人以上。只要實現了比較充分的就業，就能夠實現有些人說的中國經濟潛

在增長率。

李克強稱，今年需要就業的城鎮新增勞動力達到約１６００萬人，多年來最高。高校畢業生

１０７６萬，是歷年最高。還有近３億農民工要有打工的機會，還要保障退役軍人就業。還有一

些企業生生死死，有些人要再就業。城鎮新增勞動力是在增長的，要有新的就業平台。對於新增

需就業人員，要給他們以培訓等多方面支持舉措，用市場化的方法來解決就業問題。



＊要給靈活就業「騎手們」系上「安全帶」＊



李克強又提到靈活就業，他表示，有２億多人靈活就業，形式多樣、覆蓋面廣。作為一個發

展中國家，這種就業形式會比較長期地存在。他們風里來、雨里去，確實很辛苦，很多地方在給

他們提供暖心服務。作為政府，針對他們的勞動權益、社會保障等問題，要逐步完善政策，也就

是說要給這些「騎手們」系上「安全帶」，讓靈活就業等新就業形態既解燃眉之急，又激發市場

活力和社會創造力。

