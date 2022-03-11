  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/03/2022 12:07

【兩會焦點】李克強：只要實現充分就業，就能實現經濟潛在增長率

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》國務院總理李克強在記者會表示，今年中
國加大宏觀政策實施力度，財政貨幣政策要圍繞實現就業目標來展開，所以強調就業優先也是宏
觀政策，其他政策要配套，為實現就業目標努力。現在每年新增城鎮就業必須有１１００萬人以
上，最好有１３００萬人以上。只要實現了比較充分的就業，就能夠實現有些人說的中國經濟潛
在增長率。
　　李克強稱，今年需要就業的城鎮新增勞動力達到約１６００萬人，多年來最高。高校畢業生
１０７６萬，是歷年最高。還有近３億農民工要有打工的機會，還要保障退役軍人就業。還有一
些企業生生死死，有些人要再就業。城鎮新增勞動力是在增長的，要有新的就業平台。對於新增
需就業人員，要給他們以培訓等多方面支持舉措，用市場化的方法來解決就業問題。
　
＊要給靈活就業「騎手們」系上「安全帶」＊
　
　　李克強又提到靈活就業，他表示，有２億多人靈活就業，形式多樣、覆蓋面廣。作為一個發
展中國家，這種就業形式會比較長期地存在。他們風里來、雨里去，確實很辛苦，很多地方在給
他們提供暖心服務。作為政府，針對他們的勞動權益、社會保障等問題，要逐步完善政策，也就
是說要給這些「騎手們」系上「安全帶」，讓靈活就業等新就業形態既解燃眉之急，又激發市場
活力和社會創造力。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話11/03/2022
5中概股遭美列摘牌名單全線急挫　港交所或受惠股價靠穩　
生財有道11/03/2022
【名嘴發財高息股】熊麗萍：中海油(883)現價買得！中線有望賺兩至三成？（有片）
大行報告11/03/2022
【大行炒D乜】三行齊削京東目標價　富瑞仍牛看$473
開市Good Morning11/03/2022
溫鋼城：恒指穿底機會大　京東反彈至200元離場
中國故事10/03/2022
《神州經脈》人行祭新工具形同放水　滬指止六連跌惟三千三不穩
財經熱話10/03/2022
鎳價急升消息淡化　蔚小理齊聚港股　新能源車股急彈
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金