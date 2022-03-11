【兩會焦點】李克強：拐賣婦女兒童犯罪行為要嚴厲打擊、嚴懲不貸

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》國務院總理李克強表示，最近有的地方發

生了嚴重侵害婦女群眾權益的事件，我們不僅為受害者痛心，也為此事感到十分氣憤。對漠視群

眾權益的要堅決追責問責，對拐賣婦女兒童的犯罪行為要嚴厲打擊、嚴懲不貸。保民安和惠民生

，是不可分割的，各級政府一定要把盡力惠民生、盡力保平安，作為自己的基本職責。

