【兩會焦點】李克強：擔任總理最後一年，鍥而不捨恪盡職守

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》國務院總理李克強表示，「今年是本屆政

府的最後一年，也是我擔任總理的最後一年。所面臨的形勢依然複雜嚴峻，困難和挑戰依然眾多

，我在政府工作報告和剛才回答問題中已經對應對困難挑戰作了說明和闡述。我和我的同事們，

會以鍥而不捨的精神恪盡職守，用實幹來踐行承諾。」

李克強稱，相信中國經濟一定能夠爬坡過坎，實現今年全年經濟社會發展的主要目標任務，

並為以後的發展奠定應有的堅實基礎。

說到最大的挑戰，李克強指，那還是新冠疫情及其給經濟帶來的嚴重衝擊。「我們志不求易

、事不避難、行不避險，盡了最大努力。記得我出任總理時在這裡召開第一次記者會，也就是在

這個大廳裡邊，就明確表明，要持續發展經濟、不斷改善民生、促進社會公正，這是我們政府的

基本任務，行大道、民為本、利天下，就是要以民之所望為施政所向。」

李克強又稱，這些年，鍥而不捨、一以貫之，創新施政方式，用保持經濟運行在合理區間等

方式來應對周期性的經濟波動，尤其是把宏觀政策的實施直面市場主體的需求；堅定推進改革，

減除繁苛，維護公正，培育和壯大市場主體和新動能，激發市場活力和社會創造力；堅持就業優

先，把握國情實際，注重保障基本民生，等等。政府工作有人民群眾認可的地方，也有與他們的

期盼有差距和不足的地方，這些是清楚的。

