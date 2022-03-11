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11/03/2022 17:51

【兩會焦點】國研室：政府工作報告修改９２處

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》國務院研究室副主任向東下午在國新辦吹
風會上介紹，今年政府工作報告共補充修改了９２處，內容涵蓋了代表委員提出的大部分意見建
議，其中穩經濟、促創新、惠民生三方面的修改意見比較集中，教育、醫療、養老、社保等方面
修改了近３０處。
　　向東介紹，在穩經濟方面，修改內容涉及到財政、貨幣、就業政策以及保供穩價、降低企業
生產經營成本等內容。比如，加大金融對實體經濟有效支持方面，將「推進涉企信用信息共享」
補充修改為「推進涉企信用信息整合共享」；落實落細穩就業舉措方面，補充了「加強靈活就業
服務」「大力營造公平就業環境」「加強勞動保障監察執法」等；確保糧食能源安全方面，補充
了「繼續做好能源、重要原材料保供穩價工作」「打擊哄抬物價等行為」。
　　促創新方面，涉及到支持基礎研究、發揮企業創新主體作用、支持製造業發展等內容。比如
，提升科技創新能力方面，補充了「提高基礎研究經費佔全社會研發經費比重」「深化科技評價
激勵制度改革」等；加大企業創新激勵力度方面，補充了「促進科技成果轉移轉化」；推動製造
業、數字經濟發展方面，補充了「大力推進智能製造」「培育數據要素市場」「提高應用能力」
等。
　　向東稱，在惠民生方面，代表委員的意見建議比較集中。教育、醫療衛生、社會保障和服務
等領域修改近３０處。比如，在社會保障和服務方面，補充「加快構建居家社區機構相協調、醫
養康養相結合的養老服務體系」「穩步推進長期護理保險制度試點」等內容，將「減輕家庭養育
負擔」補充修改為「減輕家庭生育、養育、教育負擔」，將「強化未成年人保護」補充修改為「
強化未成年人保護和心理健康教育」。

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