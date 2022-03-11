《午市前瞻》恒指曾跌逾８００點，專家指市場憂美收緊監管措施

《經濟通通訊社１１日專訊》恒生指數半日收市報２０２２２，跌６６７點或３﹒２％，主

板成交９９９﹒９８億元。恒生中國企業指數報６９１４，跌３４１點或４﹒７１％。恒生科技

指數報４１０１，跌３３５點或７﹒５５％。



＊李偉傑：恒指支持先看兩萬點＊



隔晚美國證交會發出震撼爆，公布一份包含５間中概股名單，指如果外國上市公司連續３年

未能提交美國上市公司會計監督委員會所要求的報告，便有權將其自交易所除牌，引發相關公司

美股港股一同急跌。大中華投資策略研究學會副會長（港股）李偉傑向《經濟通通訊社》表示，

相關要求限期距今尚有一段時間，但美國今次開始點名個別股份，令市場憂慮美國的監管愈來愈

逼近，未來ＡＤＲ交易都有可能停止，引發中概股全面下挫，更牽連至非中概的港股科技股，因

擔心中美關係惡化會影響市場運作。

李偉傑分析，港股本周低見２０１００水平（今早曾跌至２００７９），俄烏局勢導致港股

走弱，再加上今次中概監管重炮，恒指目前正在尋底，故難以估計底部，但較合理的防守位可先

看兩萬點，未來要觀望外圍消息能否逐步淡化。

李偉傑補充，在全球一體化之下，今次事件所體現的中美角力，令市場擔心未來會走向兩極

化，以及美國會否將措施進一步收緊，引發中概股以至非中概股今日都有跌幅。



＊新能源車板塊不宜買＊



同屬中概之列的新股蔚來（０９８６６），上市翌日受今次消息拖累，今早低開一成。李偉

傑表示，儘管新能源車合乎中國國策，以至全球對環保的需求，但早前因俄烏戰事引發資源價格

急升，加重新能源車股以至所有工業股的成本壓力，再加上今次的事件出現，令整個新能源車板

塊受壓，故暫不建議投資者染指，起碼待資源價格回穩才再作打算。（ｈｃ）

