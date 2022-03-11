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11/03/2022 18:01

【北水炒Ｄ乜】淨流入５２﹒４億人幣，買美團沽中海油

　　《經濟通通訊社１１日專訊》今日恒指低開４３０點，報２０４６０點。最高跌１１１點報
２０７７８點，最低跌８１１點報２００７９點。恒指收報２０５５３點，跌３３６點或
１﹒６１％。
　　按額度計算，北水全日淨買入５２﹒４億元人民幣，增加２３﹒１％。北水淨買入最多的個
股依次是美團（０３６９０）、快手（０１０２４）、李寧（０２３３１）；淨賣出最多的依次
是中國海洋石油（００８８３）、舜宇光學科技（０２３８２）、華潤啤酒（００２９１）。
　　主板成交１９０６﹒９２億元增加３０﹒４％。其中港股通成交４７８﹒７億元，佔總成交
２５﹒１％。

＊阿聯酋呼籲ＯＰＥＣ增產＊

　阿聯酋能源部長昨日（１０日）晚上於Ｔｅｉｔｔｅｒ表示，對維持ＯＰＥＣ＋協議及每月產
量調整機制有責任，之後阿聯酋駐美大使亦指，贊成增產並會鼓勵ＯＰＥＣ考慮調高產量。油價
延續上日跌勢，布蘭特期油跌１﹒６％或１﹒８１美元，收報每桶１０９﹒３３美元；紐約期油
跌２﹒５％或２﹒６８　美元，收報每桶１０６﹒０２美元。
　　美團跌６﹒１％報１３５﹒４元，北水淨買入１５﹒１億元；快手跌６﹒４３％報
６９﹒１５元，北水淨買入７﹒４億元；李寧跌３﹒２１％報５８﹒８５元，北水淨買入４﹒５
億元。
　　中國海洋石油跌３﹒０７％報９﹒７９元，北水淨賣出４﹒３億元；舜宇光學科技跌
４﹒６５％報１３５﹒２元，北水淨賣出３﹒９億元；華潤啤酒跌５﹒０３％報５１﹒９５元，
北水淨賣出２﹒５億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　１５﹒０６
　　快手　　　（０１０２４）　　　　　　７﹒４５
　　李寧　　　（０２３３１）　　　　　　４﹒５２
　　安踏體育　（０２０２０）　　　　　　３﹒９５
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　　３﹒９１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　－４﹒３１
　　舜宇光學科技　（０２３８２）　　　　　－３﹒８９
　　華潤啤酒　　　（００２９１）　　　　　－２﹒５４
　　碧桂園服務　　（０６０９８）　　　　　－２﹒１１
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　－１﹒５２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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