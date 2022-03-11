【北水炒Ｄ乜】淨流入５２﹒４億人幣，買美團沽中海油

《經濟通通訊社１１日專訊》今日恒指低開４３０點，報２０４６０點。最高跌１１１點報

２０７７８點，最低跌８１１點報２００７９點。恒指收報２０５５３點，跌３３６點或

１﹒６１％。

按額度計算，北水全日淨買入５２﹒４億元人民幣，增加２３﹒１％。北水淨買入最多的個

股依次是美團（０３６９０）、快手（０１０２４）、李寧（０２３３１）；淨賣出最多的依次

是中國海洋石油（００８８３）、舜宇光學科技（０２３８２）、華潤啤酒（００２９１）。

主板成交１９０６﹒９２億元增加３０﹒４％。其中港股通成交４７８﹒７億元，佔總成交

２５﹒１％。



＊阿聯酋呼籲ＯＰＥＣ增產＊



阿聯酋能源部長昨日（１０日）晚上於Ｔｅｉｔｔｅｒ表示，對維持ＯＰＥＣ＋協議及每月產

量調整機制有責任，之後阿聯酋駐美大使亦指，贊成增產並會鼓勵ＯＰＥＣ考慮調高產量。油價

延續上日跌勢，布蘭特期油跌１﹒６％或１﹒８１美元，收報每桶１０９﹒３３美元；紐約期油

跌２﹒５％或２﹒６８ 美元，收報每桶１０６﹒０２美元。

美團跌６﹒１％報１３５﹒４元，北水淨買入１５﹒１億元；快手跌６﹒４３％報

６９﹒１５元，北水淨買入７﹒４億元；李寧跌３﹒２１％報５８﹒８５元，北水淨買入４﹒５

億元。

中國海洋石油跌３﹒０７％報９﹒７９元，北水淨賣出４﹒３億元；舜宇光學科技跌

４﹒６５％報１３５﹒２元，北水淨賣出３﹒９億元；華潤啤酒跌５﹒０３％報５１﹒９５元，

北水淨賣出２﹒５億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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美團 （０３６９０） １５﹒０６

快手 （０１０２４） ７﹒４５

李寧 （０２３３１） ４﹒５２

安踏體育 （０２０２０） ３﹒９５

騰訊控股 （００７００） ３﹒９１

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中國海洋石油 （００８８３） －４﹒３１

舜宇光學科技 （０２３８２） －３﹒８９

華潤啤酒 （００２９１） －２﹒５４

碧桂園服務 （０６０９８） －２﹒１１

中國移動 （００９４１） －１﹒５２

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