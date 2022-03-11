【北水炒Ｄ乜】淨流入５２﹒４億人幣，買美團沽中海油

《經濟通通訊社１１日專訊》今日恒指低開４３０點，報２０４６０點。最高跌１１１點報
２０７７８點，最低跌８１１點報２００７９點。恒指收報２０５５３點，跌３３６點或
１﹒６１％。
按額度計算，北水全日淨買入５２﹒４億元人民幣，增加２３﹒１％。北水淨買入最多的個
股依次是美團（０３６９０）、快手（０１０２４）、李寧（０２３３１）；淨賣出最多的依次
是中國海洋石油（００８８３）、舜宇光學科技（０２３８２）、華潤啤酒（００２９１）。
主板成交１９０６﹒９２億元增加３０﹒４％。其中港股通成交４７８﹒７億元，佔總成交
２５﹒１％。
＊阿聯酋呼籲ＯＰＥＣ增產＊
阿聯酋能源部長昨日（１０日）晚上於Ｔｅｉｔｔｅｒ表示，對維持ＯＰＥＣ＋協議及每月產
量調整機制有責任，之後阿聯酋駐美大使亦指，贊成增產並會鼓勵ＯＰＥＣ考慮調高產量。油價
延續上日跌勢，布蘭特期油跌１﹒６％或１﹒８１美元，收報每桶１０９﹒３３美元；紐約期油
跌２﹒５％或２﹒６８ 美元，收報每桶１０６﹒０２美元。
美團跌６﹒１％報１３５﹒４元，北水淨買入１５﹒１億元；快手跌６﹒４３％報
６９﹒１５元，北水淨買入７﹒４億元；李寧跌３﹒２１％報５８﹒８５元，北水淨買入４﹒５
億元。
中國海洋石油跌３﹒０７％報９﹒７９元，北水淨賣出４﹒３億元；舜宇光學科技跌
４﹒６５％報１３５﹒２元，北水淨賣出３﹒９億元；華潤啤酒跌５﹒０３％報５１﹒９５元，
北水淨賣出２﹒５億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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美團 （０３６９０） １５﹒０６
快手 （０１０２４） ７﹒４５
李寧 （０２３３１） ４﹒５２
安踏體育 （０２０２０） ３﹒９５
騰訊控股 （００７００） ３﹒９１
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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中國海洋石油 （００８８３） －４﹒３１
舜宇光學科技 （０２３８２） －３﹒８９
華潤啤酒 （００２９１） －２﹒５４
碧桂園服務 （０６０９８） －２﹒１１
中國移動 （００９４１） －１﹒５２
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