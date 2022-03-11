《美元走勢－羅明立》歐元短期反覆偏軟，初步支持１﹒０９５０

貨幣 東京收市 最高價 最低價

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 １１６﹒６８ １１６﹒７４ １１６﹒１４

歐元╱美元 １﹒１００６ １﹒１０１９ １﹒０９８１

英鎊╱美元 １﹒３０８４ １﹒３１０４ １﹒３０６９

美元╱瑞郎 ０﹒９３０６ ０﹒９３０９ ０﹒９２９１

美元╱港元 ７﹒８２５１ ７﹒８２９４ ７﹒８２１９

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元走勢》俄烏外長在土耳其繼續談判，但仍然無法取得任何結果。美國２月未季調

ＣＰＩ年率升至７﹒９％，符合預期，創４０年來新高，相信在能源商品價格大漲的情況下，美

國通脹壓力將繼續上升。此外，上周初次申領失業金人數由２１﹒５萬升至２２﹒７萬。歐洲央

行議息後維持利率不變，行長拉加德表示會採取一切必要措施來捍衛物價，按計畫在第三季度結

束資產購買計劃。高企的通脹逼使歐洲央行採取行動，但相對美聯儲來說，歐洲央行仍屬鴿派，

加上俄烏局勢無進展，歐元升到１﹒１１２０後掉頭急跌至１﹒１０以下，短期將反覆偏軟，初

步支持在１﹒０９５０。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

歐元兌美元 買入歐元 １﹒１９７５ １﹒１０６０ １﹒０９３５

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

