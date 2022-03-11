【新冠肺炎】順豐速遞：即日起香港地區停止收寄至內地所有快件

《經濟通通訊社１１日專訊》順豐速運宣布，因應內地最新的疫情防疫措施，即日起香港地

區停止收寄至內地的所有快件，直至另行通知。順豐表示，在相關措施放寬後，會盡快恢復服務

。

順豐表示，由於現時香港快件僅提供有限度服務，客戶可選擇超過１０００個網點，包括營

業點、順豐站、順豐智能櫃等收取，現時所有快件的時效不作保證。（ｂｉ）

