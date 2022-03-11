《新股上市》傳滴滴剎停香港上市籌備工作，因未滿足內地監管要求

《經濟通通訊社１１日專訊》中國最大網約車平台滴滴出行來港上市恐受阻。據《彭博》引

述消息報道，國家網信辦通知滴滴高層，其保障安全和預防訊息洩露的整改建議，還未達到要求

，另一名消息人士稱，網信辦可能在未來數周，公布對滴滴進行審查的結果。

據報，滴滴出行原先部署今年夏季前後通過介紹方式在香港上市，目前有關計劃已經暫停，

滴滴正努力完成第四季度業績報告，這是上市說明書所需的內容。（ｃｌ）

