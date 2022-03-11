【夜期時段】即月期指最新報２０５３４點，升３９點，低水２０點

《經濟通通訊社１１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０５６１點，升６６點，高水７
點，最新報２０５３４點，升３９點，低水２０點，合約成交３０１張。
即月國指期貨在夜期時段開市報７０８４點，升２８點，高水２３點，最新報７０７３點，
升１７點，高水１２點，合約成交３１１張。
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