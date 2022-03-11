【企業盈警】貝森（８８８）料去年虧損降至１﹒３億，商譽撥備減

《經濟通通訊社１１日專訊》貝森金融（００８８８）預期截至去年底止年度公司擁有人應

佔虧損不超過１﹒３億元，而上年同期應佔虧損約３﹒４４億元。期內虧損減少，主要是由於金

融服務業務的商譽減值虧損撥備下降，以及按公允價值計入損益之金融資產的未變現虧損淨額減

少。

該公司將於本月底或之前公布業績。（ｍｈ）

