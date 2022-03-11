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即市新聞

11/03/2022 15:50

【新冠肺炎】房協１２００萬元推社區關懷行動，包括派發抗疫包等

　　《經濟通通訊社１１日專訊》房協繼早前預留一億元為轄下商戶推出租金減免安排後，宣布
推出「抗疫同行燃希望」社區關懷行動，從抗疫、經濟及精神健康三方面，為轄下屋邨居民及社
會上有需要人士提供適時的支援。
　　房協已預留１２００萬元推行「抗疫同行燃希望」社區關懷行動，四個重點行動包括免費派
發５萬份抗疫包－房協將於下星期陸續向轄下的屋邨及長者房屋租戶、街市商戶、前線清潔及保
安人員、　地盤工友、房協員工等派發抗疫包。抗疫包內附快速抗原測試套裝、口罩、消毒搓手
液及維他命Ｃ沖劑，並附上房協心意卡，為大眾打氣。
　　第二個重點行動為房協捐出５０萬元予五間食物銀行及慈善團體。另外撥出不少於５０萬元
為有經濟困難的房協屋邨租戶提供財政支援。
　　第三，房協亦即時創造短期職位，將負責協助派發抗疫包、於房協轄下商場及街市提供客戶
服務等。
　　最後，約５０名房協獎學金同學會成員和房協同事組成義工服務隊，將一連三個星期透過電
話主動關懷轄下屋邨的長者及居民，在疫情下送上慰問和祝福，並為有需要人士提供抗疫防疫資
訊。此外，房協亦會與非牟利團體合作，舉辦一系列網上活動，分享家居運動及紓緩壓力資訊。
（ｓｌ）

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