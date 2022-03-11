泰昇集團（００６８７）料去年淨虧損大幅收窄至１０萬元

《經濟通通訊社１１日專訊》泰昇集團（００６８７）公布，預期截至去年１２月底止年度

錄得的淨虧損大幅收窄至１０萬元，而截至２０２０年同期的淨虧損約１﹒０５億元。

虧損大幅減少乃主要由於截至去年１２月底止年度地基打樁分類的項目毛利率有所改善。

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