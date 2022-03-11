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11/03/2022 14:50

【新冠肺炎】陳肇始：已去信藥廠要求新冠口服藥盡快到港

　　《經濟通通訊社１１日專訊》立法會衞生事務委員會召開視像會議，有議員要求政府加快採
購新冠口服藥，食物及衞生局局長陳肇始指，政府已經積極向藥廠採購，她與行政長官林鄭月娥
分別去信藥廠，要求盡快運送藥物到港，醫管局亦正研究提早為院舍長者提供藥物。醫管局表示
，不同的新冠口服藥會陸續抵港，相信數量足夠讓十多萬安老院舍長者使用。　
　　至於有議員關注能否縮短染疫康復後，接種疫苗的相隔時間，衞生防護中心總監徐樂堅表示
，染疫後相隔３至６個月後接種疫苗，能夠激發最理想的抗體水平，但考慮到安老院舍長者風險
比較高，早前已經縮短他們染疫後可接種疫苗的時間。　
　
＊停止向家居隔離人士派發手帶＊
　
　　陳肇始又指，正家居隔離中的確診者，及密切接觸者數量多，有部分人士配戴手帶有困難，
政府目前已經停止向相關人士派發手帶，但會繼續向他們派發物資包，及提供醫療協助，她強調
政府發出的隔離令具有法律效力，如發現有人違反外出，會有罰則。　
　　被問到日後會否「禁足」，陳肇始指，社交距離措施最極致的做法就是「禁足」，政府會研
究，但強調就算「禁足」也會參考西方國家的經驗，確保城市正常運作。（ｈｙ）

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