  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/03/2022 15:20

【新冠肺炎】７幢大廈完成圍封強檢，發現近９００宗初陽個案

　　《經濟通通訊社１１日專訊》多幢大廈完成圍封強檢，其中何文田愛民邨德民樓發現２０９
宗初步陽性個案，以及５４宗檢測結果不確定　。
　　另外，屯門友愛邨愛曦樓，有２０６宗初步陽性個案。觀塘順天邨天樂樓和天暉樓，有
２２２宗初步陽性，及２６宗檢測結果不確定個案。黃大仙富山邨富仁樓有１８６宗初步陽性，
青衣長亨邨亨翠樓有５９宗，牛池灣怡發花園則有５宗。（ｈｙ）

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

返回新聞主頁

最新專題
More
專訪11/03/2022
【下周聚焦】林嘉麒：下周留意內地經濟數據　恒指或見19000點（有片）
香港要聞11/03/2022
【新冠肺炎】林鄭：本港約九成死者無打針　要推廣接種保護老幼
FOCUS11/03/2022
【FOCUS】滯脹近在眼前　中概暴瀉祭旗
財經熱話11/03/2022
5中概股遭美列摘牌名單全線急挫　港交所或受惠逆市靠穩　　
生財有道11/03/2022
【名嘴發財高息股】熊麗萍：中海油(883)現價買得！中線有望賺兩至三成？（有片）
大行報告11/03/2022
【大行炒D乜】三行齊削京東目標價　富瑞仍牛看$473
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金