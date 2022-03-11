【新冠肺炎】７幢大廈完成圍封強檢，發現近９００宗初陽個案

《經濟通通訊社１１日專訊》多幢大廈完成圍封強檢，其中何文田愛民邨德民樓發現２０９

宗初步陽性個案，以及５４宗檢測結果不確定 。

另外，屯門友愛邨愛曦樓，有２０６宗初步陽性個案。觀塘順天邨天樂樓和天暉樓，有

２２２宗初步陽性，及２６宗檢測結果不確定個案。黃大仙富山邨富仁樓有１８６宗初步陽性，

青衣長亨邨亨翠樓有５９宗，牛池灣怡發花園則有５宗。（ｈｙ）

