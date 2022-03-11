《小傳日記》花旗監管好閉翳，魚缸好似見到底？

《小傳日記》噚日先講完阿爺有意畀返科網佬「過缸」去花旗國上市，點知花旗國都唔係省

油嘅燈，唔畀你話上就上，新鮮滾熱辣出咗份「祭旗」名單，將５隻中概股列入預定摘牌名單，

根據《外國公司問責法案》話佢哋如果連續３年交唔到美國上市公司會計監督委員會所要求嘅報

告，就有機會強制佢哋除牌。５間公司可以喺３月２９號之前提供證據拗數，證明自己唔具備被

除牌嘅條件。

以為得阿爺先識重槌監管，點知花旗佬重槌起上嚟都幾甘。「５人幫」入面有４間都同時喺

香江魚缸上市，今日就跌到癱癱腰，包括Ｋ雞母企百勝中國（０９９８７）跌差唔多６巴仙，報

３５９銀；百濟神州（０６１６０）跌差唔多５巴仙，報１１０﹒３銀；再鼎（０９６８８）跌

多過６巴仙，報２７３﹒２銀；和黃醫藥（０００１３）跌多過９巴仙，報２６﹒３銀。這一天

，科網佬終於回想起被監管支配嘅恐懼，「孖屐」驚花旗國監管中概股嘅龍捲風會一路擴大，所

以今日連唔係花旗上市中概股嘅科網佬都要出咗貨先，拖累成個魚缸今朝都要跌超過８００點。

不過魚缸今日再上演「咩積毛民」，下晝開始大幅反彈，最終收報２０５５３，只係跌

３３６點，即係今日由低位反彈返差唔多５００點，果然跌到底係會有奇蹟出現！經過今日再次

驗證，今個星期恒指急跌過兩次落２００００至２１０００水平都成功拗腰收高過呢個位，睇嚟

短期呢個位都會好硬淨，大家個心都有返啲底。請請！



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