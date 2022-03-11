【新冠肺炎】歐家榮：疫情過去一周無爆發性上升，但未見下降趨勢

《經濟通通訊社１１日專訊》衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，近日疫情有跡象

受控，過去一周沒有爆發性上升，但疫情未算回落，現時個案每星期徘徊３萬至５萬宗，較２月

至３月初兩三日倍數增長平穩，但未見有下降趨勢，從封區檢測發現社區仍有無數傳播鏈，顯示

有熱點社區傳播，應維持社交距離措施，預防反彈。（ｈｙ）

