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11/03/2022 17:13

【新冠肺炎】遺體一度塞爆伊院病房，何婉霞：已加設臨時存放空間

　　《經濟通通訊社１１日專訊》本港第五波疫情嚴峻，近日死亡個案急增，公眾殮房爆滿，不
少遺體需放在急症室，今日在社交平台上有一張相信是伊利沙伯醫院急症室相片流出，相中看到
急症室地上的遺體遍佈地上，部分更放置仍在接受治療的長者病床附近。醫院管理局總行政經理
（病人安全及風險管理）何婉霞解釋，有關相片都是較早前情況，很多都已經處理。
　　何婉霞表示，過去數星期感染新冠肺炎或因其他病情而離世的病人數目大幅增加，對公院的
殮房造成好大壓力。現時部分醫院的放遺體的空間已飽和，已加設臨時處理遺體的空間，病人離
世後會有既定程序處理遺體及盡快移送殮房存放。
　　何婉霞又指，醫管局理解部分未能及時處理的病人遺體，會引起部分病人不安，強調醫護在
處理未能運送殮房的遺體時，會本著尊重先人的原則及盡量照顧同房病人及醫護的感受，但由於
醫院面對前所未有的壓力，有好大難處，醫院已盡量加強人手處理有關情況，希望病人可以體諒
。此外，醫管局也會繼續與病人溝通，希望家屬及殯儀業界可以盡快領取有關遺體，以騰空醫院
殮房的空間。醫管局會繼續與相關部門加強溝通，盡快將遺體運到殮房。（ｈｙ）

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