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11/03/2022 18:35

【企業盈警】意達利控股料去年虧損減少至不多於１０００萬元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》意達利控股（００７２０）預期，截至去年１２月底止年度，
虧損大幅減少至不多於１０００萬元，２０２０年同期錄得虧損約８９００萬元。虧損大幅減少
的主要由於成本優化及重組計劃使銷售及分銷成本以及行政費用減少；使用權資產及商譽再無出
現減值虧損；及投資物業的公平值收益。（ｈｙ）

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