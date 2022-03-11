《投資新視野－鄧嘉南》全面評估可持續性，發掘全新機遇

《投資新視野》在早前舉行的第２６屆聯合國氣候變化大會中，全球多國為應對氣候變化這

個重要的外部性 （ｅｘｔｅｒｎａｌｉｔｙ） 而召開會議。不過，這次氣候變化大會與過往

不同，因為私人機構亦有積極參與。以往，企業依賴政府的鼓勵措施來誘發正面的行為，但商界

現在似乎樂於接棒。我們認為這是由於企業逐漸發現，以可持續發展為主的商業模式（包括有助

全球實現淨零碳排放目標）對其增長前景及取得經營許可至關重要。



＊發掘外部性所帶來的投資良機＊



市場已經透過碳排放配額和相關機制，反映與碳排放相關的外部性。我們預期市場日後將反

映更多外部性，甚至可能對投資者造成深遠影響。我們的外部性框架旨在了解每家公司和每個國

家的外部性的範圍和重要性。目前，我們發現資產價值所反映的重大外部性存在廣泛差異，為主

動型投資者提供機遇。



＊投資者應對企業的可持續發展作出更周全評估＊



傳統的投資分析聚焦於與金融資本相關的事項，例如締造利潤、支付工資和稅收貢獻。透過

評估公司和國家如何運用及管理自然資本、社會資本和人力資本，我們應能更周全地評估公司的

長期潛質。投資者需要根據前因後果，仔細分析外部性。半導體業反映潛在的複雜因素：業界常

用的標準（例如每收入單位的碳足跡）可能有所誤導；每個晶片的碳足跡其實能夠提供更多資料

。在比較半導體公司時，我們需要考慮它們外判製造程序的比重。舉例來說，醫學技術和保險是

兩個需要以度身訂造方式來分析外部性的行業。

我們認為把對外部性思維納入經營方針的公司，較有可能展現這個特徵。這些公司通常能夠

建立可持續發展及持久競爭力的屏障，因為它們確實了解其外部性，能夠從客戶和股東的角度強

化其品牌和營運業務。它們通常擁有雄厚的領導團隊和創新文化，有助再投資於業務和作出審慎

的資本配置，從而進一步加強屏障，並取得更高的盈利能力。



＊企業文化是凝聚因素＊



這形成「可持續發展飛輪」，一旦企業建立發展動力，這些特徵便會自行強化，維持企業回

報。經過觀察之後，我們發現反之亦然：那些未能識別和管理外部性的公司，在短期內可能出現

盈利過高的情況。這會造成錯誤配置資本的，也會拖累股東和其他基本持份者的長期價值。這類

業務會為股東及其他股份者帶來明顯較高的風險

企業文化和領導能力是凝聚積極外部性方針的力量，而銳意把可持續發展作為業務核心的意

向則是後盾。在這方面表現優秀的公司管理團隊，將與投資者進行積極的互動參與，建立具備長

線思維能力的股東基礎。另外，那些開始以可持續方式經營的公司亦已制定政策和商業模式，以

盡量降低負面外部性和盡量發揮正面影響力。分析企業文化有助投資者了解企業如何分析和管理

所面對的外部性。我們相信在這領域的研究以及隨之研發的分析框架，均有助了解一家公司能否

實現其業務目標，包括可持續發展議程。

從由上而下的國家角度來說，實質風險和轉型風險為氣候變化帶來的影響，以及對社會經濟

抵禦能力的分析，也是我們決定是否投資於特定市場的關鍵因素。

《晉達資產管理大中華零售業務主管 鄧嘉南》



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