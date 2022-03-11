《積金有道－劉家怡》敢追夢勤理財，創建精彩人生關鍵

《積金有道》愈來愈多新世代擁抱ＹＯＬＯ（Ｙｏｕ Ｏｎｌｙ Ｌｉｖｅ Ｏｎｃｅ）人

生，最新一期「ＡＩＡ理想退休生活調查」 發現，不少年輕人在職涯規劃上偏愛自建跑道，希

望投身斜槓族（Ｓｌａｓｈｅｒ），部分更夢想做老闆，不過他們或可能會忽略理財或退休規劃

的重要，今期將提供一些實用「錦囊」，冀大家的「夢想號」走得更遠。



＊六成新世代想做老闆或斜槓族＊



調查發現，新世代受訪者勇於追夢，不甘受束縛，高達６５％１８－２９歲受訪者對創業感

興趣，希望當老闆；亦有６２％新世代有興趣投身斜槓族。

突破傳統就業模式未嘗不是一件好事，惟新世代或未有一併顧及為未來退休生活作全盤規劃

。九成新世代受訪者知道及同意要為未來退休生活及醫療做好規劃，同時可減輕追夢壓力，但有

高達六成無清晰退休儲蓄或投資計劃。與此同時，更有近半數 （４５％）不知道創業或斜槓族

，同樣需要供強積金。



＊免墮法網，創業╱斜槓族要供強積金＊



我在此提提大家，斜槓族屬自僱人士，只要年齡介乎１８至６５歲，便要為自己作強積金供

款。與一般打工仔不同，自僱人士可選擇按月或按年供款。

而希望創業的年輕人，不論是獨資經營或合夥也是自僱人士。若果同時是自僱人士及僱員，

便須就兩個身份，分別同時參與強積金計劃為自己供強積金，大家千萬別忽略，以免誤墮法網。



＊創業、退休理財策劃不可或缺＊



強積金是退休儲備的重要組成部分，創業或斜槓族生涯享有高度彈性，但收入相對未必穩定

，加上沒有僱主的支援，亦未能以僱員身份獲享僱主的強積金供款，未來的退休生活有機會打折

扣。

在退休理財方面，大家除了要為自己供強積金外，亦要做好儲蓄投資，另外還可考慮善用強

積金可扣稅自願性供款，為自己未來退休儲備注入額外供款，同時可享有扣稅好處。而醫療保障

規劃亦相當重要，坊間有提供各式各樣的自願醫保計劃，定可滿足不同人士的醫療保障需要。

成功的創業家或斜槓族，往往具備自主、自律的特質，而且有極高個人執行力，若能奉行上

述簡單但必需的方法，可大大提升自己的醫療及退休保障，讓自己可繼續全神貫注追夢。

下回我們會探討新世代在投資心態上的變化，當大家對「富貴險中求」樂此不疲時，也和大

家一起探討平衡風險與回報的重要！

《友邦香港及澳門首席企業業務總監 劉家怡》



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