《品中資－羅國森》中國海外「雙五」估值超抵

《品中資》有留意本欄的讀者應該知道，中國海外（００６８８）（下稱中海）曾經是我的

愛股，但過去兩三年，我再沒有推介過中海，部分原因當然是我愛上了騰訊（００７００）。

但另一個原因其實是，以中海這類優質內房股，股價也可以急插五成。當然，連股王騰訊也

可以從５２周高位大跌四成，中海又算得上甚麼呢！！

以近１０年計，中海最惡劣的一段日子可算是２０２０年了。２０２０年初，中海股價大約

３０元，但一年間，股價大跌五成，跌至２０２１年初的１５元左右水平。不要忘記，２０２０

年是港股大升的一年，但這一年，中海股價全年下跌四成四，竟成為第三大跌幅藍籌。

現在回看，２０２１年是絕大部分內房股最風雨飄搖的日子，但對於中海來說，她的坎坷日

子比其他內房來得更早，但也可以說，她會比其他內房更早走出陰霾。２０２１年，中海股價回

升近一成。

踏入２０２２年之後，中海股價彷彿「如虎添翼」，由去年底的１８﹒４６元，急升至２３

元以上，可以說是「虎未進，金已來」。而踏入虎年之後，她的股價持續向上，升至２５﹒６５

元的高位後才整固。

也因此，中海成為今年首兩個月最大升幅藍籌，可以說是一洗頹風，吐氣揚眉了。近日雖然

市況低迷，大市拾級而下，但中海股價仍然偏強，昨日收報２３﹒４元，年初至今計仍然上升

２６﹒８％，繼續保持成為今年以來表現最好的藍籌股之一。



＊內房債務危機利好中海＊



但從２０２０年起，我已經沒有買中海，也沒有跟進她的資料。我更一度認為，中海已沒有

長線投資價值，有的只是炒賣價值。

不過，經過去年內房股的債務危機後，中海的投資價值又再浮現。作為國企內房股，中海最

令人安心的，就是財政十分穩健。現時「三條紅線」都過關，屬於「綠檔企業」。

這還不止，就在這個風雨飄搖的時候，中海絕對有能力現身作為「白武士」，拯救同業。用

我們的說法，她是有能力趁機「執平貨」！這樣會進一步鞏固她的龍頭地位。

當我重新跟進中海的時候，我整理了她過去２０年的派息資料，發現過去２０年（中海於

１９９２年來港上市，但我找不到２００１年以前的年報），除了２００２年曾經減少派息外，

此後的接近２０年，中海的派息都連年增長。以現價計，息率仍有５厘多一點。

我自己形容，以她現時的「雙五」估值，實在是進可攻，退可守。所謂「雙五」，就是５倍

市盈率，５﹒５％的息率，以這個估值水平計，絕對是今年其中一隻值得持有的股票。

我同意，地產股的經營風險絕對不低，但中海有點不同，她是內地大型發展商之一。內地的

地產市場正在不斷發展中，如果能以流水作業的方式經營，地產發展也可以是很穩定的生意，即

是香港所說的「貨如輪轉」經營手法。



＊業績派息一向穩定＊



事實上，中海確實能夠做到這一點。過去３０年，中海的業績都十分穩定，只有剛才提到曾

經減少派息的２００２年，因為當年要為在港某些項目作出４﹒８億元撥備，令當年的盈利大幅

倒退八成半，但營業額只是微跌３％。

事實上，中海每年的營業額和盈利都已經十分龐大，以２０２０年的業績計，營業額是

１８５８億元（人民幣．下同），盈利４３９億元，不是很多上市公司能及的。以盈利計，除了

股王騰訊、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）、四大內銀股和招商銀行（０３９６８）、正常時期

的三桶油，以及中移動（００９４１）這幾隻超大型股的盈利比中海更高之外，其他藍籌股都未

能望其項背！

唯一要挑剔的就是，中海的派息比率仍然偏低，大約只有兩成半。但從樂觀的角度看，如果

中海能夠提高派息比率（絕對有能力），息率就不止現在的５﹒５厘了！

《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



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