《雷鳴天下－雷鼎鳴》歐美對俄制裁是否有效？

《雷鳴天下》近日全球股市持續下跌，光是美股，從年初至今，跌幅已逾１０％，股值蒸發

了４萬餘億美元，等於ＧＤＰ的五分之一，將來繼續下跌還是反彈，還要看歐美制裁俄羅斯的後

果如何，制裁愈嚴厲，全球股價跌得愈多。



在國際政治上，美國一向的作風便是看不順眼誰，便派兵入侵，狂轟濫炸，敘利亞、阿富汗

及伊拉克等都是例子，為何在烏克蘭問題上，她又突然變成戰爭的譴責者，但又不派兵替烏克蘭

抵擋俄軍，只用經濟制裁的方法？經濟制裁有一特點，若只是美國在做，起不到多大殺傷力，所

以要把一大堆國家也拖下水。但制裁永遠是雙面刃，不但自己也會受傷，還會殃及池魚。一個不

慎，經濟制裁的自殘效果，可能比發動戰爭所花的錢還大。美國政府沒錢，光是２０２０年一年

，財政赤字已達３﹒１３萬億美元，以名義值計算，據說比１７７６年至１９９０年的總赤字還

要多。入侵一些中小型國家是一回事，與軍力世界第２大擁有大量核武的俄羅斯打仗是完全不同

的事，但靠賣賣軍火、搞搞制裁，代價便一定較少嗎？



今次對俄制裁，範圍的確頗廣。最重要的是把俄從國際收支的通訊系統ＳＷＩＦＴ踢走，使

到俄的國際收支及國際貿易出現困難。俄羅斯的銀行股值因制裁而大跌，盧布也狂瀉。俄的出口

主要是石油與天然氣等能源項目，美國又說自己不進口俄國石油，並迫使德國暫時不認證北溪２

號的輸氣管。在美國的壓力下，連瑞士此等所謂永久中立國也不得不自毀招牌，加入制裁行列，

從此資金存放在瑞士的銀行，並不能遠離地緣政治風險。此外，炒掉在美國的俄裔女高音歌唱家

、在德國慕尼黑的俄裔指揮家，在俄的麥當勞、星巴克、可樂與百事暫不再營業等，都是小項目

而已。



＊倘俄受壓 凍結或不還外債＊



這些制裁對俄羅斯經濟當然會造成相當大的痛苦，但我們也不用誇大其影響力。俄近年已積

累了６，３４０億美元的外匯儲備，世界第４高。這些儲備已被逐步去美元化，據一些國際投資

機構的估計，儲備中約３３％是歐元資產，２３％是黃金，人民幣資產是１２％，美元資產是

２２％，國際貨幣基金的提款權是４％。我不懂俄文，找不到其外幣資產中有多少現金、有多少

是證券，但我們知道，黃金與人民幣資產是安全的，歐元與美元的現金也是安全的，證券暫不安

全，但將來未必不能贖回。要注意，據美政府數據，俄的外債在２０１９年有近４，８００億美

元，若把她逼得太甚，俄可以選擇對不友好國家的外債凍結或不還，反正美國也在凍結俄的海外

資產。在戰爭狀態中，債主才是脆弱的一方。俄若運氣好，得可能比失還要大。



金融對一國的影響，在正常時期影響很大，但在大家都在打仗時，一張張鈔票或靠合約支撑

著價值的證券作用可以大減，反而一國所擁有的生產力及實體資源更為重要。俄羅斯是能源與資

源大國，若能與中國加強經濟合作，輸入中國的工業產品，向中國輸出資源、能源與武器，兩國

雙劍合璧，美國很難破壞。資源配置的方法若是採用戰時模式，金融施壓的效果會更低。



制裁俄羅斯，尤其是不買其能源，完全不符合歐洲大國的利益。歐洲４０％的天然氣及

３０％的石油來自俄羅斯，倚賴性極高，威脅不買俄的能源？這倒是不理歐洲死活的美國才會希

望的，美在歐洲政界雖也安插了不少勢力，且有北約的軍事力量在，歐洲反對多種制裁的聲音仍

強，若非美國脅逼，恐怕她們不會幹甚麼，現在則甚麼時候受不了，要轉軚，也頗惹人猜想。



＊美自招損失 隨時陷大衰退＊



美國的利益才最有意思。美國的戰略家，例如芝大著名的國際關係大師米爾斯海密

（Ｊｏｈｎ Ｍｅａｒｓｈｅｉｍｅｒ），多年來便指出北約東擴是戰略上的大錯，美應聯俄制

衡中國。美國政府沒有這樣做，有３大可能性︰第一，是自以為維護正義、自由民主人權，所以

要聲討俄國。但觀乎美國對十分獨裁非民主的國家如沙特阿拉伯關係友好，我們大可排除她為了

價值觀而戰的可能性。



第二，她要獨大於天下，但俄羅斯對美的威脅性早已遠遜中國，她不去聯俄抗中不利於她維

持霸主地位，所以美國打擊俄羅斯的原因，恐怕並非符合其爭霸精神。



第三，美國政府受所謂的ＭＩＣ（軍事工業綜合體，已故總統艾森豪威爾所創概念）利益團

體所控制，政客不聽它的指揮，在選舉中會大大失利。這個因素我相信是有力的，但我們大可作

一計算。美國一年軍費７，０００億，用以購買軍火的恐怕不及一半，而美國輸給外國政府的軍

備，在２０２１年是３４８億，商業上的輸出是１，０３４億，兩者加起來只是ＧＤＰ的

０﹒６６％，並不很高。世界大亂，大家打仗，對軍工集團有利，但今次制裁，光是股值已沒有

了４萬億，而且此等制裁容易破壞全球供應鏈，金融動盪，美國隨時會陷入大衰退及大通脹，得

不償失，被ＭＩＣ騎劫，十分不智。



美國是自招損失，俄是為生存而戰，決心比美國大得多，我不看好制裁的持續有效性。

《香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授 雷鼎鳴》



（轉載自晴報）

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