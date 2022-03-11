《青工俠說－廖錦興》喜迎二十大，委員說變化

《青工俠說》「中國今年的ＧＤＰ目標是５﹒５％左右。」十三屆全國人大五次會議本月５

日開幕，李克強總理發表的工作報告中，為會前最為人關注的問題作出了此答案。雖然對比於

２０２１年實際的ＧＤＰ８﹒１％有大幅降低，但目前全球面對新冠疫情及俄烏戰爭的惡劣環境

，加上地緣政治仍然揮之不去，因此要達成ＧＤＰ５﹒５％的增長目標難度可想而知。從各方預

測中，經濟增長要達標，在基建、投資、內需、出口、製造業要保持合理增長，相信政府將推出

具實際成效的財政政策，以推動不同產業的刺激經濟方案。



在兩會期間，亦是來自不同省市、自治區、直轄市和特別行政區的全國政協委員互相交流和

溝通的好機會。我留意到由２０２２全國兩會特別策劃的「喜迎二十大 委員說變化」平台上，

全國政協委員們都把握機會，介紹當地十八大以來的變化和對未來發展的期盼，在這分享幾位印

象深刻的委員講解：



湖南省的潘碧靈委員在湖南長沙說：「黨的十八大以來，湖南省認真貫徹習近平生態文明思

想，和長江經濟帶，共抓大保護，不搞大開發，生態優先，綠色發展的重要指示精神，堅決扛起

守護好一江碧水的政治責任，持續深入地推進了湘江、洞庭湖等重點區域的環境整治，取得了明

顯成效。２０２１年全省國考斷面的水質優良率，達到了９７﹒３％，提升到了全國的第四位，

全省愈來愈多的河流呈現出漫江碧透、魚翔淺底的美景。揮毫當得江山助，不到瀟湘豈有詩。」



新疆維吾爾自治區的古麗帕麗．阿不都拉委員說：「新疆加大教育質量不斷提升，令來自偏

遠山區的農牧民的子女，也能和城市裏的孩子一樣，在多媒體教室裏現代化設施一應俱全的學校

裏上學，有機會改變自己的命運。」



甘肅省的尚勛武委員表示：「甘肅省在秦漢時期稱，為天下富庶者無出隴右的美譽，但由於

氣候變遷連年征戰至清末，甘肅逐漸變成了隴中瘠苦天下的地方。自十八大以來，中央採精準扶

貧政策，如今的隴原大地黃土高原正在被層層高標準農田裝扮，甘味農產品美名天下傳，飛機高

鐵高速通市聯縣，促進地方經濟快速發展，引挑入定等水利工程引來了清泉，甘肅走向鄉村振興

，實現社會主義現代化的新征程。」



寧夏回族自治區的冀永強在賀蘭山東麓的源石酒莊表示：「賀蘭山東麓是世界公認的最適合

種植釀酒葡萄和生產高端葡萄酒的黃金地帶之一，自十八大以來，自治區大力推進葡萄酒產業發

展，走上一條產業振興生態恢復，文旋融合的發展之路，如今的賀蘭山東麓葡萄酒產業綜合產值

達到２３０億元，每年提供就業崗位８萬個，人均收入超過４萬元。」



青海省的李莉娟委員說：「青海作為三江之源，中華水塔依託生態優勢，讓綠水青山成為了

青海的驕傲，近年青海教育事業穩步發展，基礎教育辦學能力不斷提高，職業教育辦學水準亦不

斷提升，高質量的教育發展必將推動青藏高原生態保護和可持續發展取得新成就。」



黑龍江省的楊楊委員說：「黑龍江作為中國最北端的省份，有著冬季運動天然的優勢，被稱

作為中國冬季運動人才培養的大本營，許多優秀的冰雪運動員來自黑龍江，我們這一代冰雪人，

實現了中國冬奧金牌零的突破，現在有更多的年輕人，走上了冬奧的舞台，展示中國風采，在剛

剛結束的北京冬奧會上，除了龍江健兒征金奪銀之外，來自黑龍江的裁判員，工作人員志願者，

國際組織官員等等，都是北京冬奧會成功舉辦的重要力量。」



代表香港特別行政區的是吳旭洋委員，吳委員表示：「自十八大以來，大灣區和一系列惠港

利民政策出台，香港青年的出路愈來愈多，愈來愈廣，以往香港青年考慮個人前途，專業選擇局

限在金融、法律、旅遊等傳統領域，職業發展極為有限，如今依託祖國內地優勢和廣闊市場，香

港青年職業選擇更多元化，不僅在香港享受到祖國內地的各項資源優勢，更可以到大灣區就業、

創業，充分實現夢想，年輕人生活充滿期待和希望。」《香港青年工業家協會榮譽會長 廖錦興

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