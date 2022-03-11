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11/03/2022 09:19

【聚焦人幣】人幣中間價貶２０１點子止步三連揚，報６﹒３３０６

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３３０６，
較上個交易日跌２０１點子，止步三連揚，上個交易日報６﹒３１０５。
　　美國２月份消費者物價指數（ＣＰＩ）按年漲７﹒９％，創下近４０年新高，聯儲局加息在
即。美匯指數升０﹒５８％，報９８﹒５３。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒３３０６　　＋２０１﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒９６１１　　－１６２﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒４５０２　　＋１０５﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８０９２　　　＋２１﹒４０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒２８７７　　－２００﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６５８３　　＋４７７﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒３４８７　　＋４０８﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒６５７４　　＋１４３﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒８０８４　　　＋４６﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　４﹒９５９１　　＋３８８﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６６１９　　　－１８﹒９０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　２１﹒３２３９　－２２９２﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒３７８５　　　－２３﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９４﹒２６００　　　　－４﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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