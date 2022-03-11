【聚焦人幣】人幣中間價貶２０１點子止步三連揚，報６﹒３３０６

《經濟通通訊社１１日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３３０６，
較上個交易日跌２０１點子，止步三連揚，上個交易日報６﹒３１０５。
美國２月份消費者物價指數（ＣＰＩ）按年漲７﹒９％，創下近４０年新高，聯儲局加息在
即。美匯指數升０﹒５８％，報９８﹒５３。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒３３０６ ＋２０１﹒００
１歐元╱人民幣 ６﹒９６１１ －１６２﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒４５０２ ＋１０５﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８０９２ ＋２１﹒４０
１英鎊╱人民幣 ８﹒２８７７ －２００﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒６５８３ ＋４７７﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒３４８７ ＋４０８﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒６５７４ ＋１４３﹒００
１瑞郎╱人民幣 ６﹒８０８４ ＋４６﹒００
１加元╱人民幣 ４﹒９５９１ ＋３８８﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６６１９ －１８﹒９０
１人民幣╱俄羅斯盧布 ２１﹒３２３９ －２２９２﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３７８５ －２３﹒００
１人民幣╱韓元 １９４﹒２６００ －４﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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