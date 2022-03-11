《鍾之日記》金龍摔一跤，魚缸兩萬危

《鍾之日記》３月１１日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



中美監管機構就中概股提交審計底稿的問題已經斡旋超過十年，在中美關係惡化後，美國證

交會去年１２月通過修訂《外國公司問責法》，規定若上市公司拒絕提交審計底稿，導致會計監

督委員會連續三年未能對其作出審核報告，相關公司將被禁止交易及被撤銷上市地位。新規實施

僅三個月，美國證交會便作出行動，公布一份包含５間中概股公司的名單，要求上榜公司在３月

２９日前提供證據，證明自己不具備被除牌的條件。

中概股是外界公認中國最優秀的一批公司，但近年來遭中美兩國「混合雙打」，在華因「無

序擴張」遭到鐵拳監管，在美則因安全疑慮而危及其上市地位。受消息影響，中概股再次遭遇股

災，納指金龍指數周四暴跌超過一成，並拖累港股一眾科技藍籌，港股低開低收，低開４３０點

報２０４６０，午後跌幅一度擴大超過７００點，跌至近兩萬點邊緣，尾盤跌勢收窄，全日收報

２０５５３點，跌３３６點或１﹒６１％，累計本周港股暴跌３﹒５％。今日大市主板成交

１９０６﹒９２億元。

內媒《介面》最新引述接近監管部門人士表示，中美雙方監管機構就審計監管合作的對話和

磋商進展比較順利，雙方都展示了願意解決問題的誠意，有望盡快達成共識。不過要記得中國方

面去年出台了數據安全法，嚴格監管數據出境，反映中方對本國企業出海的警惕。在中美角力的

大環境下，糾纏多年的中概股審計問題，要解決並非易事。



＊Ａ股午後反轉，滬指全周仍挫４％＊



Ａ股今早急跌，滬綜指一度跌超２％，惟午後金融股翻升，尤其是券商板塊平均升幅超過

２％，加上醫藥股拉漲，滬指不但收復失地還快速倒升，滬指收市升０﹒４１％，報

３３０９﹒７５點，驚險下收復三千三，全日振幅達到２﹒９８％。回顧本周兩會維穩因素失靈

，俄烏開戰觸發資金避險、鎳業巨頭期貨失利引發金融風險、內地疫情快速擴散，加上中概股周

四急瀉，滬綜指經歷兇險一周，累計跌幅達到４％。

深市方面，醫療板塊帶動深成指升０﹒６２％，創業板指更漲１﹒１５％。午後兩市成交急

增，全日成交１０５０２億元人民幣，按日跌２﹒６％。

內地疫情持續惡化，本土無症狀感染病例連續第五天超過本土確診病例；本土新冠確診及無

症狀感染昨日（１０日）增超１０００例，為兩年來首見，今次變種新型冠狀病毒來勢洶洶，是

中國堅持動態清零策略以來最大的考驗。



＊科技巨頭有煩惱，京東業績傷透股民心＊



具備在美退市風險的中概股裏，有４家公司亦在香港雙重上市，包括百濟神州

（０６１６０）、百勝中國（０９９８７）、再鼎醫藥（０９６８８）及和黃醫藥

（０００１３）。和黃醫藥今日插水９﹒５％，再鼎醫藥跌６﹒３％，百勝中國挫６％，百濟神

州今日則跌４﹒９％。

中資科網股倍感焦慮，快手（０１０２４）插６﹒５％，美團（０３６９０）挫６﹒１％，

阿里（０９９８８）跌５﹒５％，騰訊（００７００）跌４﹒５％。

除了美國上市地位有危機外，中國互聯網企業還要面對增長放緩的大煩惱，京東集團

（０９６１８）好景不長，集團上年度虧損３５﹒６億元人幣，每股基本虧損１﹒１５元人幣，

而去年同期為純利４９４﹒０５億人幣。盡管大行均認為這樣的業績已經好過預期，但仍是讓股

民失望，京東今日股價暴跌１１％，報２１１﹒２元。



＊斥巨資回購，友邦獲撐漲２％＊



友邦（０１２９９） 公布全年業績。按固定滙率基準計算，友邦去年新業務價值按年升

１８％至３３﹒６６億美元，年化新保費增加６％至５６﹒４７億美元，新業務價值利潤率升

６﹒３個百分點至５９﹒３％。友邦建議派末期息為每股１０８仙，全年股息總額增加８％至

１４６仙，並宣布未來３年大額回購１００億美元（約７８０億港元）。

對於首次斥巨資回購股份，集團首席執行官兼總裁李源祥表示，集團資本管理框架的首要任

務是確保資產負債表足夠強勁以應付受壓情況，其次是投資在可獲利的新業務增長。

友邦全日漲逾２％，７７﹒２５元。高息股亦集體揚，港鐵（０００６６）１﹒４％，領展

（００８２３）升１％，恒生銀行（０００１１）升０﹒７％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

