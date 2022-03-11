【兩會焦點】全國人大會議閉幕，李克強視頻方式出席記者會

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》十三屆全國人大五次會議今日上午９時在
人民大會堂舉行閉幕會，表決各項決議草案、決定草案和辦法草案。閉幕會後，國務院總理李克
強１０時１５分在人民大會堂三樓金色大廳以視頻方式出席記者會，並回答中外記者提問，記者
將在梅地亞新聞中心提問。
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