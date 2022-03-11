《經濟通通訊社１１日專訊》內地新冠疫情持續惡化，本土無症狀感染病例連續第五天超過

本土確診病例；本土新冠確診及無症狀感染昨日（１０日）增超１０００例，為兩年來首見。

國家衛健委公布，３月１０日，全國確診者新增確診５５５宗新型冠狀病毒肺炎病例，境外

輸入病例１５８宗，本土病例３９７宗（山東１２１宗，其中青島市１０３宗、威海市８宗、德

州市６宗、煙台市３宗、淄博市１宗；吉林９８宗，其中吉林市９３宗、延邊朝鮮族自治州３宗

、長春市２宗；江蘇３６宗，其中連雲港市３４宗、南京市２宗；甘肅２６宗，其中蘭州新區

１５宗、白銀市８宗、蘭州市３宗；天津１８宗，其中西青區１０宗、津南區３宗、東麗區２宗

、河東區１宗、南開區１宗、紅橋區１宗；陝西１８宗，其中寶雞市８宗、西安市８宗、漢中市

２宗；河北１６宗，其中滄州市７宗、廊坊市５宗、邢台市３宗、保定市１宗；浙江１６宗，其

中杭州市１３宗、衢州市３宗；上海１１宗，其中浦東新區４宗、虹口區２宗、閔行區２宗、嘉

定區１宗、金山區１宗、青浦區１宗；廣東１１宗，其中深圳市９宗、廣州市１宗、東莞市１宗

；黑龍江８宗，均在哈爾濱市；北京５宗，其中朝陽區２宗、海淀區２宗、大興區１宗；雲南５

宗，其中德宏傣族景頗族自治州４宗、昆明市１宗；遼寧４宗，均在瀋陽市；內蒙古２宗，其中

呼和浩特市１宗、阿拉善盟１宗；河南１宗，在濮陽市；青海１宗，在西寧市）。此外，新增無

症狀感染８１４宗，７０３宗為本地個案。



＊上海十天近４００宗本地感染＊



此輪疫情已波及２０個省區市，且呈現出大量無症狀感染者的情況。吉林省續佔最多本地個

案，昨日共新增３４４宗本土個案，其中吉林農業科技學院，出現學校聚集性疫情暴發。但校方

疑似瞞報疫情，要求學生不能聲張，引發內地網民批評。

據央視報道，３月１０日下午，吉林農業科技學院門口校外集結３０輛大巴車將陽性病例的

密接、次密接學生轉運出校。吉林省委發布消息，免去吉林農業科技學院黨委書記張立峰職務。

除吉林外，上海疫情亦備受關注。上海９日新增７４宗本土病例（包括無症狀），３月以來

當地已累計錄得３９５宗本土個案，輸入的個案亦達４３０多宗，「內防外防」壓力俱增。

今年首兩月，上海累計報告境外輸入確診１２４３宗，佔同期內地總數約３８％，同時佔上

海去年境外輸入個案總數的約８０％。上海市衛健委主任鄔驚雷表示，正迎來「境外輸入病例與

本土病例疊加的嚴峻考驗」，不確定因素多。目前上海的疫情已波及江蘇、湖南、廣東、陝西、

浙江、山西６省；加上前日報告確診病例的北京，以及昨日報告無症狀感染者的安徽省宿州市，

至少已蔓延８省市。（ｃａ）



