【大國博弈】５隻中概股入「預定摘牌名單」，中方反對監管政治化

《經濟通通訊社１１日專訊》美國證券交易委員會（ＳＥＣ）公布一份包含５間中概股公司

的名單，包括在香港亦有掛牌的百濟神州（０６１６０）、百勝中國（０９９８７）、再鼎醫藥

（０９６８８）及和黃醫藥（０００１３），以及盛美半導體。

根據《外國公司問責法案》（ＨＦＣＡＡ），如果外國上市公司連續三年未能提交美國上市

公司會計監督委員會所要求的報告，ＳＥＣ有權將其從交易所摘牌。ＳＥＣ表示，這５間公司可

於３月２９日前向ＳＥＣ提供證據，證明自己不具備被除牌的條件。

受消息拖累，這５隻美股中概股隔晚收挫近６％至１１％，其餘中概股亦全線插水，納指金

龍中國指數收市跌１成，收報６５３５點。



＊中國證監會：堅決反對將證券監管政治化＊



中證監罕有深夜回應指，這是美國監管部門執行《外國公司問責法》及相關實施細則的一個

正常步驟。中方尊重境外監管機構為提高上市公司財務信息質量，加強對相關會計師事務所的監

管，但堅決反對一些勢力將證券監管政治化的錯誤做法。

中證監表示，近一段時間，中證監和財政部持續與美國公眾公司會計監督委員會

（ＰＣＡＯＢ）開展溝通對話，並取得積極進展。相信雙方通過共同努力一定能夠盡快作出符合

兩國法律規定和監管要求的合作安排，共同保護全球投資者合法權益，促進兩國市場健康穩定發

展。（ｊｔ）

