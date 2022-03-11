【中概焦點】傳愛奇藝大砍內容業務多位高管離職，股價挫兩成破底

《經濟通通訊社１１日專訊》百度（０９８８８）旗下綜合影音平台「愛奇藝」，以內容製

作和分銷為主營業務，多年來推出不少膾炙人口的影視作品。但據《新浪科技》從多位消息人士

處獨家獲悉，愛奇藝在２０２１年底的組織架構調整後，多位內容業務高管於近期陸續離職，其

中不少人是愛奇藝高級副總裁陳偉的得力干將。

報道引述一名愛奇藝中層透露，除了此前離職的原愛奇藝副總裁、ＹＯＨ工作室負責人車澈

，愛奇藝尖叫晚會總導演、美氪工作室負責人譚寅子，綜藝規劃部、綜藝宣推部負責人楊洋和負

責劇集、動漫營銷的內容營銷總監陳麒伊近期也陸續從愛奇藝離職。該人士透露，自去年底，不

少定製劇項目就被叫停。

愛奇藝ＣＥＯ龔宇曾表示，目前長視頻行業遇到的最大問題是內容供應出現嚴重短缺，原因

包括疫情影響進度，傳統電視劇比例變少甚至幾乎只有往年三分之一，新的網劇因為審核原因延

遲上線、網劇質量打折扣等等；客觀原因則是短視頻對於用戶時長的爭奪。此外，內地監管加強

對選秀綜藝、遊戲等娛樂產業監管，相信亦對愛奇藝形成衝擊。

事實上，愛奇藝、騰訊視頻、優酷等影音平台持續虧損。以愛奇藝為例，２０２１年第三季

度財報顯示，期內愛奇藝總營收７６億（人民幣．下同），同比增長６％；但歸母淨利潤為虧損

１７億元，去年同期虧損１２億元，同比擴大４１﹒６％。

中概股於周四（１０日）美股市場集體暴挫，愛藝奇收挫２１﹒７％，報３﹒２１美元，盤

中創下歷史新低。（ｗｌ）

