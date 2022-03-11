  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/03/2022 09:55

【大國博弈】傳ＴｉｋＴｏｋ近達成協議將美國用戶數據存於甲骨文

　　《經濟通通訊社１１日專訊》因擔心美國用戶數據可能被傳遞給中國政府，美國外資審議委
員會（ＣＦＩＵＳ）在一年半前要求中國科網巨擘字節跳動剝離其海外版短視頻Ａｐｐ「
ＴｉｋＴｏｋ」，當時仍是特朗普主掌白宮。去年拜登政府上台後，這一命令並沒有得到執行。
不過據《路透》引述消息人士表示，ＣＦＩＵＳ繼續對ＴｉｋＴｏｋ的數據安全表示擔憂，而
ＴｉｋＴｏｋ正接近與美國甲骨文（Ｏｒａｃｌｅ）達成一項協議，將其美國用戶的信息存儲在
甲骨文，同時中國母公司字節跳動將無法獲取這些信息，希望借此解決美國監管部門對該短視頻
應用數據完整性的擔憂。但目前還不清楚ＣＦＩＵＳ是否會認為ＴｉｋＴｏｋ與甲骨文的合作將
解決其所認定的國家安全問題。
　　甲骨文曾在２０２０年討論過收購ＴｉｋＴｏｋ的少數股權，當時字節跳動正處於美國要求
其出售該應用的壓力之下。據悉，根據新的合作建議，甲骨文將把ＴｉｋＴｏｋ所有美國用戶的
數據存儲在甲骨文的數據服務器上。目前ＴｉｋＴｏｋ部分數據存儲在
ＡｌｐｈａｂｅｔＧＯＯＧＬ﹒Ｏ的Ｇｏｏｇｌｅ　Ｃｌｏｕｄ上。

＊傳將成立一個數百人且獨立運作的美國數據管理團隊＊

　　消息人士又稱，根據協議將成立一個由數百人組成的美國數據專門管理團隊，負責保護美國
用戶信息，將其與字節跳動隔離開來。該團隊將由工程師和網絡安全人員組成。消息人士補充說
，兩家公司正在討論數據管理團隊自主運作，不受ＴｉｋＴｏｋ的控制或監督的架構。
　　ＴｉｋＴｏｋ據報同時也在探討與其他技術公司在防火牆和網絡安全措施方面的合作。
ＴｉｋＴｏｋ發言人拒絕就與甲骨文的合作發表評論，但表示公司將繼續在數據安全方面進行投
資。（ｗｌ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事10/03/2022
《神州經脈》人行祭新工具形同放水　滬指止六連跌惟三千三不穩
財經熱話10/03/2022
鎳價急升消息淡化　蔚小理齊聚港股　新能源車股急彈
香港要聞10/03/2022
【新冠肺炎】林鄭：將改善隔離設施　讓市民安心渡過隔離期
專訪10/03/2022
【專訪】鄧聲興：大市見底言之尚早　惟中線可吸納低估值派息股（有片）
FOCUS10/03/2022
【FOCUS】蔚來掛牌沖喜車股　惟新周期或王者另屬
財經熱話10/03/2022
油價急插人幣強勢　國泰業績勝預期　航空股全線高飛
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金