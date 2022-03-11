【大國博弈】傳ＴｉｋＴｏｋ近達成協議將美國用戶數據存於甲骨文

《經濟通通訊社１１日專訊》因擔心美國用戶數據可能被傳遞給中國政府，美國外資審議委

員會（ＣＦＩＵＳ）在一年半前要求中國科網巨擘字節跳動剝離其海外版短視頻Ａｐｐ「

ＴｉｋＴｏｋ」，當時仍是特朗普主掌白宮。去年拜登政府上台後，這一命令並沒有得到執行。

不過據《路透》引述消息人士表示，ＣＦＩＵＳ繼續對ＴｉｋＴｏｋ的數據安全表示擔憂，而

ＴｉｋＴｏｋ正接近與美國甲骨文（Ｏｒａｃｌｅ）達成一項協議，將其美國用戶的信息存儲在

甲骨文，同時中國母公司字節跳動將無法獲取這些信息，希望借此解決美國監管部門對該短視頻

應用數據完整性的擔憂。但目前還不清楚ＣＦＩＵＳ是否會認為ＴｉｋＴｏｋ與甲骨文的合作將

解決其所認定的國家安全問題。

甲骨文曾在２０２０年討論過收購ＴｉｋＴｏｋ的少數股權，當時字節跳動正處於美國要求

其出售該應用的壓力之下。據悉，根據新的合作建議，甲骨文將把ＴｉｋＴｏｋ所有美國用戶的

數據存儲在甲骨文的數據服務器上。目前ＴｉｋＴｏｋ部分數據存儲在

ＡｌｐｈａｂｅｔＧＯＯＧＬ﹒Ｏ的Ｇｏｏｇｌｅ Ｃｌｏｕｄ上。



＊傳將成立一個數百人且獨立運作的美國數據管理團隊＊



消息人士又稱，根據協議將成立一個由數百人組成的美國數據專門管理團隊，負責保護美國

用戶信息，將其與字節跳動隔離開來。該團隊將由工程師和網絡安全人員組成。消息人士補充說

，兩家公司正在討論數據管理團隊自主運作，不受ＴｉｋＴｏｋ的控制或監督的架構。

ＴｉｋＴｏｋ據報同時也在探討與其他技術公司在防火牆和網絡安全措施方面的合作。

ＴｉｋＴｏｋ發言人拒絕就與甲骨文的合作發表評論，但表示公司將繼續在數據安全方面進行投

資。（ｗｌ）

