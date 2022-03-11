【Ａ股震盪】金融股翻盤，滬綜指跌幅快速收窄至０﹒２８％

《經濟通通訊社１１日專訊》中概股股災疊加疫情快速擴散，Ａ股今早急跌，滬綜指一度跌

超２％，惟午後金融股翻升加上醫藥股領漲，滬指跌幅快速收窄至０﹒２８％，現報

３２８６﹒７６點；深成指跌０﹒２５％，創業板指同軟０﹒０９％。目前兩市成交超過

８５００億元人民幣。（ｅｙ）

