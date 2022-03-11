【Ａ股震盪】中概風暴疊加疫情擴散，兩會閉幕滬指半日挫２﹒２％

《經濟通通訊社１１日專訊》十三屆全國人大五次會議今日上午９時在人民大會堂舉行閉幕

會，疫情之下會期縮短的全國兩會落下帷幕，以過往經驗而言兩會期間Ａ股以維穩格局為主，但

今次卻遇上鄰國戰爭、疫情復燃、商品價格波動及中美角力等因素影響，股市遭遇極大震盪。

美國監管機構終於就中資上市公司的審計問題作出實際行動，引爆中概股股災，加上內地變

種新型冠狀病毒疫情快速擴散，滬深股市僅彈一日再告跌，滬綜指先是顯著低開１﹒１２％，午

收前市況轉差，半日跌幅達到２﹒１６％，報３２２４﹒９２點，深成指挫２﹒４６％，創業板

指同跌２﹒５５％，約４６００隻掛牌股票中有超過４０００隻股票下跌。

兩市半日成交６０８５億元（人民幣．下同），較上日（１０日）同時段成交下降１５％。

人行公開市場本周累計收水３３００億元。



＊盛美上海母企恐在美退市，股價暴跌＊



中美監管機構就中概股提交審計底稿的問題已經斡旋超過十年，就在兩國關係惡化後，美國

證交會在去年１２月通過修訂《外國公司問責法》，規定若上市公司拒絕提交審計底稿，導致會

計監督委員會連續三年未能對其作出審核報告，相關公司將被禁止交易及被撤銷上市地位。新規

實施僅三個月，美國證交會便作出行動，公布一份包含５間中概股公司的名單，要求上榜公司在

３月２９日前提供證據，證明自己不具備被除牌的條件。中概股是外界公認中國最優秀的一批公

司，市值暴跌或對中國經濟產生影響。

盛美上海（滬：６８８０８２）的母企盛美半導體（ＡＣＭＲ）有份上榜，盛美上海在公告

中表示，由於盛美半導體現聘用的審計事務所非美國公眾公司會計監督委員會所審查的審計機構

，因此被美方列入臨時名單，盛美半導體現正在積極尋找解決方法，致力於在２０２４年截止日

期前滿足美國證交會

要求。盛美半導體在美股價大跌超過２２％，盛美上海半日遊瀉９﹒２％。同入榜的百濟神州

（０６１６０）（滬：６８８２３５）回應一直在積極尋求解決方案，以滿足要求，百濟神州Ａ

股半插７％。

青山控股被歷史性挾倉事件餘波未平息，有色板塊繼續暴跌，吉翔股份

（滬：６０３３９９）跌停，中潤資源（深：０００５０６）挫６％，華友鈷業

（滬：６０３７９９）倒頭再跌６﹒５％，西部材料（深：００２１４９）跌６﹒４％。



＊單日感染破千，旅遊餐飲板塊急挫＊



內地疫情持續惡化，本土無症狀感染病例連續第五天超過本土確診病例；本土新冠確診及無

症狀感染昨日（１０日）增超１０００例，為兩年來首見，今次變種新型冠狀病毒來勢洶洶，是

中國堅持動態清零策略以來最大的考驗。

全國防疫措施全面升級，旅遊餐飲股持續急挫，眾信旅遊（深：００２７０７）挫７﹒６％

，嶺南控股（深：０００５２４）挫７％，桂林旅遊（深：０００９７８）跌５﹒１％，西安旅

遊（深：０００６１４０）跌４﹒６％，九華旅遊（滬：６０３１９９）跌４﹒４％，首旅酒店

（滬：６００２５８）跌３﹒３％。（ｅｙ）

