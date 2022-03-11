【Ａ股震盪】滬指反轉升０﹒４％全周仍挫４％，傳中概風暴見轉機

《經濟通通訊社１１日專訊》美國證券交易委員會（ＳＥＣ）因應《外國公司問責法》

（ＨＦＣＡＡ），周四（１０日）公布一份包含５間中概股公司的名單，稱如果外國上市公司連

續三年未能提交美國上市公司會計監督委員會所要求的報告，ＳＥＣ有權將其從交易所摘牌，消

息引發中概股隔晚暴瀉，但據內媒《介面》最新引述接近監管部門人士表示，中美雙方監管機構

就審計監管合作的對話和磋商進展比較順利，雙方都展示了願意解決問題的誠意，有望盡快達成

共識。

Ａ股今早急跌，滬綜指一度跌超２％，惟午後金融股翻升，尤其是券商板塊平均升幅超過

２％，加上醫藥股拉漲，滬指不但收復失地還快速倒升，滬指收市升０﹒４１％，報

３３０９﹒７５點，驚險下收復三千三，全日振幅達到２﹒９８％。回顧本周兩會維穩因素失靈

，俄烏開戰觸發資金避險、鎳業巨頭期貨失利引發金融風險、內地疫情快速擴散，加上中概股周

四急瀉，滬綜指經歷兇險一周，累計跌幅達到４％。

深市方面，醫療板塊帶動深成指升０﹒６２％，創業板指更漲１﹒１５％。午後兩市成交急

增，全日成交１０５０２億元（人民幣．下同），按日跌２﹒６％。

內地疫情持續惡化，本土無症狀感染病例連續第五天超過本土確診病例；本土新冠確診及無

症狀感染昨日（１０日）增超１０００例，為兩年來首見，今次變種新型冠狀病毒來勢洶洶，是

中國堅持動態清零策略以來最大的考驗。



＊券商股急轉彎，醫藥股集體漲停＊



盛美上海（滬：６８８０８２）的母企盛美半導體（ＡＣＭＲ）遭美國證交會點名具退市風

險，盛美上海在公告中表示，由於盛美半導體現聘用的審計事務所非美國公眾公司會計監督委員

會所審查的審計機構，因此被美方列入臨時名單，盛美半導體現正在積極尋找解決方法，致力於

在２０２４年截止日期前滿足美國證交會要求。盛美半導體在美股價大跌超過２２％，盛美上海

仍跌５﹒４％。同入榜的百濟神州（滬：６８８２３５）回應一直在積極尋求解決方案，以滿足

要求，百濟神州挫４﹒１％。

內媒指中概股合規問題有望通過兩國協商解決，資金趁券商板塊超賣追入，中銀證券

（滬：６０１６９６）、華林證券（深：００２９４５）漲停，中金公司（滬：６０１９９５）

升９％，華鑫股份（滬：６００６２１）升３﹒１％，中信建投（滬：６０１０６６）升３％。

醫藥股領漲，舒泰神（深：３００２０４）飆１３﹒８％，九典製藥

（深：３００７０５）升１１％，長江健康（深：００２４３５）、海翔藥業

（深：００２０９９）、眾生藥業（深：００２３１７）、美諾華（滬：６０３５３８）、北大

醫藥（深：０００７８８）、金花股份（滬：６０００８０）等股集體漲停。



＊遊戲版號傳言再起，元宇宙再炒起＊



遊戲工委否認四月恢復發放網遊版號，元宇宙、遊戲股仍集體拉升走強，巨人網絡

（深：００２５５８）漲停，中青寶（深：３０００５２）升４﹒９％，盛天網絡

（深：３００４９４）升３﹒７％，完美世界（深：００２６２４）升３﹒４％。

聞泰科技（滬：６００７４５）公告指，獲５０億元智能家居項目，消息人士指訂單來自

蘋果。聞泰科技升１﹒１％，報１０９﹒４５元。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４３０６﹒５２ ＋０﹒３２

上證綜合指數 ３３０９﹒７５ ＋０﹒４１ ４５８６﹒８７

深證綜合指數 ２１７３﹒１４ ＋０﹒５６ ５９１４﹒６５

上證Ｂ股指數 ２７６﹒７４ ＋０﹒１８ １﹒１１

深證Ｂ股指數 １０８８﹒９９ －０﹒４１ ０﹒６３

上證１８０指數 ９１４９﹒５９ ＋０﹒２６

上證３８０指數 ６０３２﹒２２ ＋０﹒４９

深證成份指數 １２４４７﹒３７ ＋０﹒６２

中小創新指數 ２４６２﹒０３ ＋０﹒７５

深圳創業板指數 ２６６５﹒４６ ＋１﹒１５

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