《神州縱橫－凌昆》中國經濟前景更趨複雜

《神州縱橫》中國兩會中提出了今年的經濟策略及指標，對於ＧＤＰ增長５﹒５％的定位亦

引來不少討論。在當前國內外局勢變數更多之際，探討近期以至較長期的發展前景確有必要。



＊內需弱增長達標有難度＊



５﹒５％增幅是高是低，和能否達到乃關鍵性議題。５﹒５％不低在國際主要經濟體中作比

較亦應屬不錯者，但真正恰當的評估是與中國的潛在增長或發展潛力相比。事實上中國經濟底氣

厚潛力大，保六已屬保守，如偏低一個百分點便是損失約１萬億元的機會成本。因此近年中國增

長偏弱已造成了巨大浪費。至於能否達標則只須觀看去年末季的趨勢，便覺保五亦有難度。本來

中國經濟是有條件有能力最少保六，關鍵是政策是否恰當。觀乎人大報告中的經濟策略並無新意

，還是近年那些無效套路，特別是對擴大投資未見有強力新措施，故內需前景不容樂觀。有人擔

心宏觀政策有收緊之勢，貨幣政策不會比去年寬鬆，財赤對ＧＤＰ比例下降至２﹒８％，而人民

幣升幅顯著。實際上這是錯誤的擔心，宏觀政策的問題不在力度而在方式。中國貨幣供給充裕，

企業融資難是風險因素引致，還有資金需求不足的問題。財政擴張虛耗於減免稅費而非直接用於

引領投資。人民幣升值問題確值得關注，若升幅過大要予處理。總之，對前景不樂觀的根本原因

之一是宏觀政策方式不對頭。



＊中國或享「烏戰紅利」＊



去年中國經濟是靠外需強補內需弱，今年是否可延續此勢有更多不明朗因素，尤其是烏克蘭

戰事的影響難說。從近期可謂利弊兼有，長期則挑戰與機遇並存，只看中國如何反應，近期情況

是金融動盪，供應鏈斷裂惡化，物價尤其能源糧食等大宗商品急升，令疫情帶來的不利影響進一

步惡化雪上加霜，環球大氣候轉壞對中國難免有負面影響，但另一方面中國卻幸運地享有一些獨

有優勢，可發點烏戰財或有「烏戰紅利」。原因有：（一）需求方面，俄羅斯及向俄等被制裁，

再加上國際供應鏈斷裂加深，更多訂單將轉來中國。尤其俄羅斯本由西方入口的產品將有不少轉

給中國。中國的供應鏈角色將進一步加強，出口應可維持暢旺。

（二）供給方面。俄羅斯是能源及農礦產品的資源出口大國，受制裁下向西方出口轉弱，必

將尋求更多向中國輸出。故中國的有關供給不單較有保證，價格升幅亦會較低，相對他國尤其西

方競爭力更強。何況歐元等貶值貨幣由貶值帶來的價格優勢將為高通脹抵銷。（三）為避險投資

更多來華。直接投資將有更多項目到來，資本市場同樣。人民幣的國際化需求上升進度加快。總

之，中國的國際經貿財金地位將升多於跌。《資深評論員 凌昆》



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