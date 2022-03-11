《海納智見－荀玉根》市場策略：政府工作報告對市場的啟示

《海納智見》全國「兩會」歷來發揮著總結過去、計劃未來的承前啟後作用。「兩會」期間

政府工作報告提及的經濟增長目標、產業發展佈局、社會及民生領域的建設，均會對全年經濟發

展起到至關重要的影響。政府工作報告中穩增長力度有多大？調結構如何進行？這些問題都是市

場關注的焦點。本文將根據剛出爐的政府工作報告內容，並作出以下總結。



＊政府穩增長的決心很大＊



政府工作報告（下稱「報告」）明確了２２年ＧＤＰ增速目標設定為５﹒５％左右，這也意

味著接下來穩增長政策力度不會減弱。兩會設定的增速目標是全年努力的方向，從歷史上看，各

類政策密切配合下增速目標基本均能達到或超越。當前穩增長政策正在落地見效之中。去年中央

經濟工作會議以來，穩增長政策正逐步推進。貨幣政策方面，報告提出加大穩健的貨幣政策實施

力度，擴大新增貸款規模。財政政策方面，報告提出提升積極的財政政策效能，財政支出規模比

去年擴大２萬億以上，赤字率為２﹒８％，疊加去年留存財政資金，今年財政空間寬裕。地產政

策方面，目前各地房地產政策有放鬆的趨勢。隨著後續更多積極政策陸續出台，經濟或將持續回

暖。



＊調結構和保民生不停步＊



推動科技創新、轉變發展動能是調結構關鍵所在。與去年相比，今年報告強調了要促進數字

經濟發展，要求建設數字信息基礎設施，加快發展工業互聯網，培育壯大集成電路、人工智能等

數字產業，提升關鍵軟硬件技術創新和供給能力。綠色發展也是高質量發展的重要一環，今年報

告仍要求有序推進碳達峰、碳中和工作。數字經濟提高生產和組織效率促進經濟高質量發展，綠

色發展以新舊組合應對碳達峰，這兩大領域成為短期穩增長與中長期經濟結構調整的平衡點。應

對老齡化、鼓勵生育、促進共同富裕等是保民生著力點。報告中對老齡化、生育政策作出了具體

安排。此外，今年報告繼續強調，要堅持以人民為中心的發展思想，依靠共同奮鬥，紮實推進共

同富裕。



＊市場有望階段性由弱轉強＊



市場有望逐步轉強，成長風格更優。我們認為年初以來市場表現偏弱的背後原因主要來自海

外：一是美聯儲加息預期不斷升溫，但是近期美聯儲加息這一因素已經被市場充分定價了；二是

俄烏衝突對Ａ股造成了情緒上的擾動，但局部衝突對市場的影響是短期的，隨著談判的逐步開展

，其對市場的影響有望漸去。從國內來看，隨著穩增長政策落地並見成效，市場有望由弱轉強。

我們認為本次春季行情中Ａ股有望從價值切換至成長。價值：銀行地產估值低，券商潛力更大。



１１月下旬以來銀行地產已經有超額收益，未來銀行和地產仍可能繼續上漲，只是超額收益

的空間可能不大，而券商指數目前暫無絕對和相對收益，當下應重視券商。成長：低碳經濟、數

字經濟。結合當前成長行業內部基本面差異、政策支持力度以及前期表現，我們認為接下來低碳

經濟中風電、光伏、特高壓等，數字經濟中的雲計算、數據中心等值得關注。《海通國際Ａ股首

席策略分析師 荀玉根》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

