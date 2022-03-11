【聚焦人幣】人幣即期收跌１２點報６﹒３２２８，三連跌創兩周低

《經濟通通訊社１１日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒３２２８，

較上個交易日４時３０分收盤價跌１２點子，三連跌，且創２月２４日以來兩周新低。全日在

６﹒３１６５至６﹒３２６６之間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌３６點子，報６﹒３３１３，跌破６﹒３３關口，創半個

月新低。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３３０６，較上個交易日跌２０１點子，

止步三連揚，上個交易日報６﹒３１０５。



＊人民幣短期仍受基本面支撐＊



結合北向資金連續流出，交易員估計，近期可能有部資金流出，不過能否對人民幣形成明顯

影響，還需要觀察。他們並表示，短期俄烏局勢不確定繼續擾動市場情緒，另外美國聯儲局加息

日益臨近，後續美指能否衝高回落，還存較大不確定性，人民幣短期仍可能受基本面支撐，但如

果美指強勢不減，人民幣仍可能承壓。

中金公司最新觀點指出，俄烏衝突加劇後，人民幣走勢相對強勢，人民幣避險屬性可能有所

上升，但總體來看，人民幣尚不具有日圓、瑞郎等傳統避險貨幣的特徵。近期基本面仍是驅動人

民幣走強的關鍵因素。地緣政治演變的特殊因素也可能支撐了人民幣的表現。（ｊｔ）

