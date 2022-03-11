  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/03/2022 16:46

【聚焦人幣】人幣即期收跌１２點報６﹒３２２８，三連跌創兩周低

　　《經濟通通訊社１１日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒３２２８，
較上個交易日４時３０分收盤價跌１２點子，三連跌，且創２月２４日以來兩周新低。全日在
６﹒３１６５至６﹒３２６６之間波動。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌３６點子，報６﹒３３１３，跌破６﹒３３關口，創半個
月新低。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３３０６，較上個交易日跌２０１點子，
止步三連揚，上個交易日報６﹒３１０５。

＊人民幣短期仍受基本面支撐＊

　　結合北向資金連續流出，交易員估計，近期可能有部資金流出，不過能否對人民幣形成明顯
影響，還需要觀察。他們並表示，短期俄烏局勢不確定繼續擾動市場情緒，另外美國聯儲局加息
日益臨近，後續美指能否衝高回落，還存較大不確定性，人民幣短期仍可能受基本面支撐，但如
果美指強勢不減，人民幣仍可能承壓。
　　中金公司最新觀點指出，俄烏衝突加劇後，人民幣走勢相對強勢，人民幣避險屬性可能有所
上升，但總體來看，人民幣尚不具有日圓、瑞郎等傳統避險貨幣的特徵。近期基本面仍是驅動人
民幣走強的關鍵因素。地緣政治演變的特殊因素也可能支撐了人民幣的表現。（ｊｔ）

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事11/03/2022
《神州經脈》中概股審計監管峰迴路轉　多省連環爆疫滬指周跌4%
財經熱話11/03/2022
京東去年盈轉虧大行紛降目標價　股價急插逾一成
專訪11/03/2022
【下周聚焦】林嘉麒：下周留意內地經濟數據　恒指或見19000點（有片）
香港要聞11/03/2022
【新冠肺炎】林鄭：本港約九成死者無打針　要推廣接種保護老幼
FOCUS11/03/2022
【FOCUS】滯脹近在眼前　中概暴瀉祭旗
財經熱話11/03/2022
5中概股遭美列摘牌名單全線急挫　港交所或受惠逆市靠穩　　
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金