【人行操作】人行續百億７天逆回購利率持平，本周收水３３００億

《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行今日開展１００億元（人民幣．下同）７天期逆回購
操作，中標利率持平２﹒１％。今日有１００億元逆回購到期，即今日零投放零回籠。
人民銀行連續８日１００億元逆回購，公開市場本周共３８００億元逆回購到期，已累計收
水３３００億元。（ｃａ）
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