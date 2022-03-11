【俄烏局勢】俄羅斯稱中國拒絕向其出口飛機零件

《經濟通通訊社１１日專訊》俄羅斯因出兵烏克蘭並引發人道災難，全國上下遭受西方史無

前例的經濟制裁，當中包括禁止進口飛機零件，有俄羅斯通訊社引述俄羅斯聯邦航空運輸局發言

人表示，中國拒絕向俄羅斯的航空公司提供飛機零件，目前打算從土耳其和印度等其他國家採購

飛機零件。（ｅｙ）

