【殘酷挾倉】有色金屬協會：鎳價嚴重背離基本面，產業遭嚴重傷害

《經濟通通訊社１１日專訊》倫敦金屬交易所（ＬＭＥ）鎳價周二（８日）價格倍升，一度
觸及每噸逾１０萬美元，ＬＭＥ緊急叫停鎳交易，並宣布部分交易無效。在連漲三日後，上海期
貨交易所部分滬鎳合約周四（１０日）亦暫停交易一天。中國有色金屬工業協會相關負責人今日
表示，當前鎳價嚴重背離基本面，對全球鎳及上下游相關產業造成了嚴重傷害。實際上，去年政
府有關部門針對有色金屬價格暴漲，影響產業鏈安全的時候，採取了定向放儲銅、鋁、鋅措施，
是起到了很好效果的。
該負責人還稱，協會將密切跟蹤行業運行形勢，及時向有關部門匯報、研提建議，向企業警
示風險；行業企業要強化行業自律，穩定市場預期，維護市場價格秩序，防範有色金屬產品價格
惡意炒作和非理性大幅上漲。
＊ＬＭＥ不會如期在周五重啟鎳合約交易＊
市傳倫鎳此輪因地緣政治緊張暴漲之際，中資企業青山控股遭瑞士礦業巨頭嘉能可挾倉，不
得不進行空頭回補，帶動鎳價進一步癲狂，幸好ＬＭＥ出手相救，暫時避免了過百億美元的歷史
性虧損。不過嘉能可方面多次向內媒否認相關消息，強調公司沒有參與近期推高倫敦金屬交易所
鎳品種價格。ＬＭＥ周四在一份會員通知中表示，將不會如期在周五（１１日）重啟鎳合約交易
，因尚未滿足恢復交易的條件。（ｗｌ）
etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好