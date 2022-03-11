【殘酷挾倉】有色金屬協會：鎳價嚴重背離基本面，產業遭嚴重傷害

《經濟通通訊社１１日專訊》倫敦金屬交易所（ＬＭＥ）鎳價周二（８日）價格倍升，一度

觸及每噸逾１０萬美元，ＬＭＥ緊急叫停鎳交易，並宣布部分交易無效。在連漲三日後，上海期

貨交易所部分滬鎳合約周四（１０日）亦暫停交易一天。中國有色金屬工業協會相關負責人今日

表示，當前鎳價嚴重背離基本面，對全球鎳及上下游相關產業造成了嚴重傷害。實際上，去年政

府有關部門針對有色金屬價格暴漲，影響產業鏈安全的時候，採取了定向放儲銅、鋁、鋅措施，

是起到了很好效果的。

該負責人還稱，協會將密切跟蹤行業運行形勢，及時向有關部門匯報、研提建議，向企業警

示風險；行業企業要強化行業自律，穩定市場預期，維護市場價格秩序，防範有色金屬產品價格

惡意炒作和非理性大幅上漲。



＊ＬＭＥ不會如期在周五重啟鎳合約交易＊



市傳倫鎳此輪因地緣政治緊張暴漲之際，中資企業青山控股遭瑞士礦業巨頭嘉能可挾倉，不

得不進行空頭回補，帶動鎳價進一步癲狂，幸好ＬＭＥ出手相救，暫時避免了過百億美元的歷史

性虧損。不過嘉能可方面多次向內媒否認相關消息，強調公司沒有參與近期推高倫敦金屬交易所

鎳品種價格。ＬＭＥ周四在一份會員通知中表示，將不會如期在周五（１１日）重啟鎳合約交易

，因尚未滿足恢復交易的條件。（ｗｌ）

