【聚焦數據】內地２月新增人民幣貸款１﹒２３萬億元，少於預期

《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行公布，２月份人民幣貸款增加１﹒２３萬億元（人民

幣．下同），同比少增１２５８億元，環比１月的３﹒９８萬億元大幅下挫６９﹒１％，亦低於

市場預期的增１﹒４８５萬億元。

分部門看，住戶貸款減少３３６９億元，其中，短期貸款減少２９１１億元，中長期貸款減

少４５９億元；企（事）業單位貸款增加１﹒２４萬億元，其中，短期貸款增加４１１１億元，

中長期貸款增加５０５２億元，票據融資增加３０５２億元；非銀行業金融機構貸款增加

１７９０億元。

２月末，本外幣貸款餘額２０３﹒９３萬億元，同比增長１１﹒１％。月末人民幣貸款餘額

１９７﹒８９萬億元，同比增長１１﹒４％，增速分別比上月末和上年同期低０﹒１個和１﹒５

個百分點。２月末，外幣貸款餘額９５５７億美元，同比增長４﹒５％。２月份外幣貸款增加

２４９億美元，同比多增２２２億美元。



＊２月住戶存款減少２９２３億元，本外幣存款餘額增９﹒７％＊



存款方面，２月份人民幣存款增加２﹒５４萬億元，同比多增１﹒３９萬億元。其中，住戶

存款減少２９２３億元，非金融企業存款增加１３８９億元，財政性存款增加６００２億元，非

銀行業金融機構存款增加１﹒３９萬億元。

２月末，本外幣存款餘額２４５﹒２７萬億元，同比增長９﹒７％。月末人民幣存款餘額

２３８﹒６１萬億元，同比增長９﹒８％，增速比上月末高０﹒６個百分點，比上年同期低

０﹒６個百分點。２月末，外幣存款餘額１﹒０５萬億美元，同比增長９﹒６％。２月份外幣存

款增加２９７億美元，同比多增７３億美元。（ｗｌ）

