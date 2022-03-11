  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/03/2022 16:12

【聚焦數據】內地２月新增人民幣貸款１﹒２３萬億元，少於預期

　　《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行公布，２月份人民幣貸款增加１﹒２３萬億元（人民
幣．下同），同比少增１２５８億元，環比１月的３﹒９８萬億元大幅下挫６９﹒１％，亦低於
市場預期的增１﹒４８５萬億元。
　　分部門看，住戶貸款減少３３６９億元，其中，短期貸款減少２９１１億元，中長期貸款減
少４５９億元；企（事）業單位貸款增加１﹒２４萬億元，其中，短期貸款增加４１１１億元，
中長期貸款增加５０５２億元，票據融資增加３０５２億元；非銀行業金融機構貸款增加
１７９０億元。
　　２月末，本外幣貸款餘額２０３﹒９３萬億元，同比增長１１﹒１％。月末人民幣貸款餘額
１９７﹒８９萬億元，同比增長１１﹒４％，增速分別比上月末和上年同期低０﹒１個和１﹒５
個百分點。２月末，外幣貸款餘額９５５７億美元，同比增長４﹒５％。２月份外幣貸款增加
２４９億美元，同比多增２２２億美元。

＊２月住戶存款減少２９２３億元，本外幣存款餘額增９﹒７％＊

　　存款方面，２月份人民幣存款增加２﹒５４萬億元，同比多增１﹒３９萬億元。其中，住戶
存款減少２９２３億元，非金融企業存款增加１３８９億元，財政性存款增加６００２億元，非
銀行業金融機構存款增加１﹒３９萬億元。
　　２月末，本外幣存款餘額２４５﹒２７萬億元，同比增長９﹒７％。月末人民幣存款餘額
２３８﹒６１萬億元，同比增長９﹒８％，增速比上月末高０﹒６個百分點，比上年同期低
０﹒６個百分點。２月末，外幣存款餘額１﹒０５萬億美元，同比增長９﹒６％。２月份外幣存
款增加２９７億美元，同比多增７３億美元。（ｗｌ）

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事11/03/2022
《神州經脈》中概股審計監管峰迴路轉　多省連環爆疫滬指周跌4%
財經熱話11/03/2022
京東去年盈轉虧大行紛降目標價　股價急插逾一成
專訪11/03/2022
【下周聚焦】林嘉麒：下周留意內地經濟數據　恒指或見19000點（有片）
香港要聞11/03/2022
【新冠肺炎】林鄭：本港約九成死者無打針　要推廣接種保護老幼
FOCUS11/03/2022
【FOCUS】滯脹近在眼前　中概暴瀉祭旗
財經熱話11/03/2022
5中概股遭美列摘牌名單全線急挫　港交所或受惠逆市靠穩　　
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金