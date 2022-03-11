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11/03/2022 16:12

【聚焦數據】內地２月末社融存量增同比１０﹒２％至３２１萬億

　　《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行公布，今年２月末社會融資規模存量為３２１﹒１２
萬億元（人民幣．下同），同比增長１０﹒２％。
　　其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為１９６﹒６２萬億元，同比增長１１﹒２％；對
實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為２﹒２９萬億元，同比增長２％；委托貸款餘額為
１０﹒９２萬億元，同比下降１﹒１％；信托貸款餘額為４﹒２萬億元，同比下降３２﹒１％；
未貼現的銀行承兌匯票餘額為３﹒０６萬億元，同比下降２４﹒７％；企業債券餘額為
３０﹒７６萬億元，同比增長１０﹒１％；政府債券餘額為５３﹒９４萬億元，同比增長
１６﹒３％；非金融企業境內股票餘額為９﹒６６萬億元，同比增長１４﹒８％。
　　從結構看，２月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的６１﹒２％
，同比高０﹒５個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比０﹒７％，同比低
０﹒１個百分點；委托貸款餘額佔比３﹒４％，同比低０﹒４個百分點；信托貸款餘額佔比
１﹒３％，同比低０﹒８個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比１％，同比低０﹒４個百分
點；企業債券餘額佔比９﹒６％，同比持平；政府債券餘額佔比１６﹒８％，同比高０﹒９個百
分點；非金融企業境內股票餘額佔比３％，同比高０﹒１個百分點。（ｄｗ）

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