【新冠肺炎】郵務人員確診，土瓜灣黃大仙藍田及機場郵局暫時關閉

《經濟通通訊社１１日專訊》香港郵政今日表示，由於有郵務人員確診，土瓜灣、黃大仙、
藍田和機場郵政局需關閉至３月１２日。相關郵務人員在上班期間有進行體溫檢測，體溫正常，
工作時一直有佩戴口罩。
香港郵政獲悉上述事件後，已安排所有相關郵務人員接受病毒測試，並按照衞生署衞生防護
中心的指引，為局內所有設施及郵件進行徹底清潔消毒。（ｈｙ）
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