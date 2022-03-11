【新冠肺炎】內地經水陸路抵港蔬菜供應量回復與平日相若水平

《經濟通通訊社１１日專訊》政府發言人今日表示，昨日（１０日）由內地進口本港的鮮活

食品供應穩定，市民無須過分採購。根據最新資料，昨日（截至午夜）內地經陸路和水路抵港的

蔬菜供應量約２ ２００公噸，與平日內地供應量相若。

其中經由漁農自然護理署（漁護署）及蔬菜統營處各批發市場推出的內地供港蔬菜約為

７２３公噸，菜芯及白菜昨天的平均批發價每斤分別為７﹒９元及６﹒０元，蔬菜批發價已回落

至平日水平。雞蛋方面，批發市場供應繼續穩定充裕，過去一星期平均每日供應共４００萬隻。



＊內地冰鮮豬肉為平日供應量近八成＊



昨日內地進口本港的冰鮮豬肉貨量約４０公噸，為平日內地供應量近八成，而活豬供應亦充

裕

。昨日冰鮮家禽貨量約為１１萬隻，而本地屠宰的活雞約８ ０００隻，供應亦相當穩定。

食米方面，按政府要求，現時食米貯存商要儲備足夠市民１５天的食用量存貨。業界表示除

了政府規定外，一般也會儲存多一倍存貨，足夠本港市民一個月食用。近年來，本港的食米進口

及食用量均維持穩定，約為每年３２萬至３３萬公噸。今年一月底食米的備存貨量（包括儲備存

貨）為３０ ４００公噸。可以儲存的食品，如冷藏肉一般會有約三個月的庫存。（ｃｌ）

