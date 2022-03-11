  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/03/2022 11:55

【新冠肺炎】內地經水陸路抵港蔬菜供應量回復與平日相若水平

　　《經濟通通訊社１１日專訊》政府發言人今日表示，昨日（１０日）由內地進口本港的鮮活
食品供應穩定，市民無須過分採購。根據最新資料，昨日（截至午夜）內地經陸路和水路抵港的
蔬菜供應量約２　２００公噸，與平日內地供應量相若。
　　其中經由漁農自然護理署（漁護署）及蔬菜統營處各批發市場推出的內地供港蔬菜約為
７２３公噸，菜芯及白菜昨天的平均批發價每斤分別為７﹒９元及６﹒０元，蔬菜批發價已回落
至平日水平。雞蛋方面，批發市場供應繼續穩定充裕，過去一星期平均每日供應共４００萬隻。

＊內地冰鮮豬肉為平日供應量近八成＊

　　昨日內地進口本港的冰鮮豬肉貨量約４０公噸，為平日內地供應量近八成，而活豬供應亦充

。昨日冰鮮家禽貨量約為１１萬隻，而本地屠宰的活雞約８　０００隻，供應亦相當穩定。
　　食米方面，按政府要求，現時食米貯存商要儲備足夠市民１５天的食用量存貨。業界表示除
了政府規定外，一般也會儲存多一倍存貨，足夠本港市民一個月食用。近年來，本港的食米進口
及食用量均維持穩定，約為每年３２萬至３３萬公噸。今年一月底食米的備存貨量（包括儲備存
貨）為３０　４００公噸。可以儲存的食品，如冷藏肉一般會有約三個月的庫存。（ｃｌ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話11/03/2022
5中概股遭美列摘牌名單全線急挫　港交所或受惠股價靠穩　
生財有道11/03/2022
【名嘴發財高息股】熊麗萍：中海油(883)現價買得！中線有望賺兩至三成？（有片）
大行報告11/03/2022
【大行炒D乜】三行齊削京東目標價　富瑞仍牛看$473
開市Good Morning11/03/2022
溫鋼城：恒指穿底機會大　京東反彈至200元離場
中國故事10/03/2022
《神州經脈》人行祭新工具形同放水　滬指止六連跌惟三千三不穩
財經熱話10/03/2022
鎳價急升消息淡化　蔚小理齊聚港股　新能源車股急彈
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金